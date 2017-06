Dreeck und Fäulnis.

Oh yes, ist das dreckig und gemein. LOATHFINDER mag aufgrund seiner fast schon hypnotischen Tempostarre irritieren und den einen oder anderen vielleicht auch verscheuchen, hat am Ende aber ganz genau begriffen, was es bedeutet, Doom und Black Metal konsequent zu kreuzen und das eigene Ding konsequent durchzuziehen. Auf der neuen Platte verschwendet die Band kaum Gedanken daran, sich kreativ auszutoben oder gar mit völlig neuen Ansätzen für Aufmerksamkeit zu sorgen. Delrei Dinge scheren LOATHFINDER nicht, und entgegen der meisten solcher Fälle ist gerade des auch genau gut so. Denn bei verschleppten Doomstern wie 'Feast On My Entrails' und 'Scents Of Regression' will man schlichtweg nichts anderes hören als rohen, pechschwarzen Doom Metal, der seine vermeintliche Epik schon in der ersten Sekunde gegen die hässliche Fratze des Black Metals austauscht. Und sie grinst so unerbittlich fies!



Und das polnische Slow-Motion-Abrisskommando kann sogar noch nachsetzen und bringt "The Great Tired Ones" auf der Zielgeraden erst so richtig in Wallung. Da klingt Zerstörungswut durch, wenn die Band im Titelsong mit wachsendem Wahnsinn und einer relativ eigenwilligen Gitarrenformation in eine psychedelische Kerbe schlägt, die gleichzeitig wieder von einigen deftigen Gitarren aufgelöst wird und ihr destruktives Schema auffährt. Diese stete Wechselwirkung ist das Elixier von "The Great Tired Ones": Brutal und brachial auf der einen Seite, gezügelt und kontrolliert auf der anderen- und am Ende viermal unberechenbar und strukturell doch so basisch. Eigentlich spielt LOATHFINDER nur typischen gemeinen Doom Metal. Aber irgendwie ist "The Great Tired Ones" am Ende mehr als ein typischer Genre-Beitrag. Warum genau? Keine Ahnung, aber Fakt ist einfach Fakt!



Anspieltipp: The Great Tired Ones