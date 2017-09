Sperrige Gothic/Post-Punk-Sounds

Gothic Rock mit rauen Sounds, SISTERS OF MERCY mit gelegentlichen Bekenntnissen zur düsteren Metal-Szene, Post-Punk mit kontroversen Kontrasten der Marke TYPE 0 NEGATIVE: Egal welche Assoziationen man für den neuen Silberling von LOCK HOWL auch sucht, irgendwie trifft man den Nagel nie ganz auf den Kopf, weil die Truppe aus dem schottischen Aberdeen sich gerne mal querstellt, wenn es um konventionellen kompositorischen Maßnahmen geht.

Was auf "Pareidolia" zunächst noch als relativ typisches Gothic-Outfit mit deutlichem Hang zu den 80er-Koryphäen startet, verwandelt sich im Laufe der insgesamt acht Tracks in gleich mehrere Inkarnationen und Abarten, bewahrt zwar den finsteren Sound bei, gibt ihm aber gerade in den eruptiven Momenten (und davon gibt es später einige) einen gehörigen Eigensinn, der das Material bisweilen sehr sperrig erscheinen lässt. Nummern wie 'Graveless' und 'Lost In The Static' sind charakteristische Vertreter dieser musikalischen Entwicklung, die anfangs zwar gehörig gegen den Strich geht, weil LOCK HOWL sich fast schon krampfhaft dagegen wehrt, etwas Einprägsames, Eingängiges auf die Beine zu stellen, weckt irgendwie aber auch das Interesse daran, sich noch mehr mit den Stücken der neuen Scheibe auseinanderzusetzen, weil sie einen aus unefindlichen Gründen nicht kalt lässt.

Ob "Pareidolia" bei der Gothic-Gemeinde jedoch zünden wird, hängt stark davon ab, inwieweit diese bereit ist, sich einerseits mit dem arg rauen Garagensound der Schotten abzufinden, andererseits aber auch daran, ob ihnen nach einer gezielten Konfrontation mit einer recht schwierigen Platte gelüstet. LOCK HOWL hat einige spannende Argumente am Start, vor allem im hinteren Abschnitt des neuen Albums, verlangt aber auch reichlich Geduld und Durchhaltevermögen. Zweifelsohne lohnt zumindest der Schnellcheck - auch wenn "Pareidolia" sicherlich in vielen Belangen noch verbesserungswürdig ist.

ANspieltipps: Lost In The Static, Her