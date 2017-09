<div>Der Wolf setzt zum Angriff an!</div>

Bereits seit 25 Jahren begeben sich die Musiker von LONEWOLF im Namen des heiligen Heavy Metal auf Beutezug, um den Heerscharen hungriger Metalfans, die dem Sound der klassischen RUNNING WILD und GRAVE DIGGER-Ära hoffnungslos verfallen sind, neues Futter zu beschaffen. Dieser Tage veröffentlicht der einsame Wolf nun bereits sein neuntes Studioalbum. Um es kurz und knapp zu machen: LONEWOLF macht sich zum Jubiläum mit "Raised On Metal", dem bis dato stärksten Album, selbst das größte Geschenk. Waren die Vorgänger bereits erstklassige Heavy-Metal-Alben teutonischer Prägung, so schafft es LONEWOLF tatsächlich, diese nochmals locker zu übertreffen.



Mit einem neuen Gitarristen namens Michael Hellström und offensichtlich jeder Menge Wut im Bauch hat sich Oberwolf Jens "Wolf" Börner mit seinem Wolfsrudel um Rikki Mannhard und Bubu Brunner auf den Weg ins Studio begeben, um sich ihrem Ärger über Leid und Elend Luft zu verschaffen. Aber natürlich auch, um gemeinsam mit ihren zahlreichen Fans eine ordentliche Heavy-Metal-Party zu feiern.

"Raised On Metal" bietet in seiner Gesamtheit all das, was sich der Wolfsjünger nur wünschen kann (inklusive KEINER Ballade) und wofür der Name LONEWOLF seit vielen Jahren bürgt: Kompromisslosen, klassischen Heavy Metal, der mit jeder Menge Leidenschaft, Herzblut und überragender musikalischer Qualität dargeboten wird.



Bereits beim ersten Anhören des Albums fällt die exzellente Gitarrenarbeit von Neuwolf Michael positiv auf und stellt sich somit als absolute Bereicherung dar. Waren die schnellen, zum Teil doppelläufigen Soli schon immer ein Markenzeichen der Band, wurde diesen auf dem aktuellen Album noch mehr Beachtung bei der Ausarbeitung zuteil. Für den passenden Mix und das Mastering zeigte sich, wie schon bei den beiden sehr starken Vorgängeralben "Cult Of Steel" und "The Heathen Dawn" Charles Greywolf von POWERWOLF verantwortlich.

Den Auftakt des Albums bildet das pfeilschnelle 'Unleash The Wolf', bei dem der Wolf wortwörtlich hungrig und wild von der Leine gelassen wird und nichts als verbrannte Erde hinter sich zurück lässt. Etwas gemächlicher geht es mit 'Souls Of Black' weiter, um dann bei 'Through Fire, Ice And Blood' den ersten wirklichen Mitgröhlsong vor den Latz geknallt zu bekommen, der zudem mit einem tollen, an IRON MAIDEN erinnernden, Gitarrensolo dem Ganzen die Krone aufsetzt.



Der anschließende Titeltrack und mein persönliches Albumhighlight würden Kapitän Rock'n Rolfs gesamte Flotte der Zweitausender-Ära den Wind aus den Segeln nehmen und gnadenlos Schiffsbruch erleiden lassen. Sensationell, mit welcher Wucht die Band hierbei ans Werk geht. Da kommen einem sofort solche Assoziationen wie z.B. RIOTs 'Thundersteel' oder ACCEPTs 'Fast As A Shark' in den Sinn. Mit 'Flight 19' folgt danach ein toller Stampfer, der uns wieder etwas Sauerstoffzufuhr ermöglicht, die man im direkten Anschluss für 'Extinction To The Stars', dem kürzesten Song des Albums, aber auch dringend benötigt.



Sehr atmosphärisch und böse klingt dagegen wieder 'Evil', das man in so einer Form von LONEWOLF nicht unbedingt erwartet hätte. 'Skinless Smile' und 'No God, No Master' unterscheiden sich im direkten Anschluss wieder stark voneinander was Geschwindigkeit und Arrangements angehen und sorgen damit für reichlich Abwechslung. 'Dark World Order' beschließt ein für meine Ohren perfektes, sehr abwechslungsreiches Album würdig und gekonnt.



Auf der LP-Version, die auf 300 Stück limitiert ist, und dem Digipak, gibt es in Form von 'Swansong' und 'Demon's Call' noch zwei sehr hochwertige Bonussongs, sodass einem die Kaufentscheidung relativ einfach gemacht wird.

Also Freunde der Nacht, lasst euch dieses Juwel nicht entgehen und macht euch schleunigst zur nächsten Plattenbörse, eurem Händler des Vertrauens vor Ort auf, oder kauft einfach per Mausklick. Wichtig dabei ist eigentlich nur, dass ihr es kauft und dem Wolf damit seinen Fortbestand sichert.

Den merket: Wer einmal vom Wolfsvirus infiziert wurde, wird für immer ein Wolfsjünger bleiben! In dieser bestechenden Form werden wir noch hoffentlich viel von unseren französischen Freunden aus Grenoble zu hören bekommen. In diesem Sinne 'Unleash The Wolf'!