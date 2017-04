The Book Of Secrets (Vinyl)

The Book Of Secrets (Vinyl)

Das Beste!

Wir gratulieren dir, LOREENA MCKENNITT: In diesem Jahr feiert dein wohl wichtigstes und bestes Album sein 20-jähriges Jubiläum. Zur Feier des Tages erscheint "The Book Of Secrets" als 180g Vinyl und limitiert auf 10.000 Exemplare. Doch das eigentliche Geschenk sind die besonderen und durch und durch hochmystischen Songs, die uns die Kanadierin 1997 beschert hat. Hatte ich die insgesamt acht Stücke bislang nur als CD genießen können, kommt dieser unnachahmliche Sound auf Platte natürlich noch um einiges authentischer rüber. Die per se schon fantastische Reise durch die Zeiten und Regionen dieser Welt wird dadurch noch geheimnisvoller, diese bezaubernde Frau noch bewundernswerter für das, was sie fabriziert hat – selbst nach dem fünften oder sechsten Genuss dieser Scheibe entdeckt man noch bislang unerkannte Facetten und Nuancen, die das Nomen-est-omen-Album "The Book Of Secrets" derart besonders macht.

Dass Musik bei LOREENA MCKENNITT von Herzen kommt, ist selbstverständlich. Und dennoch hat man bei dem vorliegenden Album den Eindruck, als hätte die Dame noch mehr Seele und Gefühl in die Songs gepackt. Das liegt erstens an der Stimmung der einzelnen Songs: Hier ein Hauch von Fröhlichkeit, dort ein wenig Melancholie, ab und zu ein Anflug von Nachdenklichkeit, nur um sich anschließend wieder fallen lassen zu können. Diese Achterbahnfahrt findet man auf solch hohem Niveau selten, das muss man ihr lassen.

Zweitens liegt es an den grundverschiedenen Elementen und Facetten, die LOREENA MCKENNITT aber unheimlich gekonnt auf einem Album bündelt, das trotz oder gerade aufgrund der Differenzen derart homogen klingt: Gitarre, Buschtrommeln, Harfe, Mandoline, Cello, Percussion, Bodhran, Piano, Kanun – die Liste ist noch lange nicht vorbei. Und dennoch: Stücke, die herausragen, besitzt "The Book Of Secrets" einfach nicht – es ist nämlich die Gemeinschaft aus beispielsweise 'The Mummers' Dance', 'Marco Polo', 'The Highwaymap' oder dem Abschluss zum Niederknien 'Dante's Prayer' als Ganzes, das herausragt.

Drittens – und das geht sicherlich mit dem vorangegangenen Punkt einher – ist es die Abwechslung, die das Zepter auf diesem Album hochhält. Es geht in keltische Kulturen, macht Halt im Orient, schielt ab und zu in die mediterranen Gegenden, nur um dann wieder ins akustische Paradies zurückzukehren. Zu guter Letzt haben wir da LOREENA MCKENNITT herself, die sowohl durch ihre einfühlsame und sensible Stimme als auch durch den Hang zum Songwriting mit Mehrwert dieser Platte den gewissen Glanz verleiht.

All diese Punkte machen "The Book Of Secrets" zu einem äußerst wertvollen Musikwerk, dass durch sein musikalisches Spektrum zwar vielen gefallen wird, aber trotzdem nur für diejenigen, die Musik mit dem Herzen und der Seele wahrnehmen, vollends berühren wird. Und das Ganze nun als Vollbedienung in Form einer toll produzierten Schallplatte? Ein akustischer Hochgenuss, wenn ihr mich fragt.