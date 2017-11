Starkes Live-Dokument der einstigen THE NYMPHS-Fronterin.

Als Frontdame von THE NYMPHS arbeitete Inger Lorre schon in den 80ern gegen den Strich aller Trendbewegungen und plastischen Strömungen, die den Rock'n'Roll opfern wollten. Dennoch verabschiedete sich die Band in den frühen 90ern, was Madame Lorre jedoch nicht daran hinderte, dem Business treu zu bleiben. Nach einigen Kollaborationen mit dem mittlerweile verstorbenen Jeff Buckley versuchte sich die Sängerin an einigen Soloalben, die jedoch nicht mehr die große Resonanz erzielten, die Inger von THE NYMPHS gewohnt war. Erst mit dem Re-Release der alten Platten anno 2014 und dem Versprechen, einen weiteren Longplayer zu veröffentlichten, geriet die Musikerin wieder in den Fokus. Drei Jahre später präsentiert sie aber zunächst einmal ein Livealbum, das nicht nur Stoff ihrer Sololaufbahn, sondern auch allerhand Material ihrer einstigen Band enthält - und dazu natürlich die sehr extrovertierte Darbietung dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit.



"Live At The Viper Room" wird von vorneherein bereits als offizielles Bootleg vertrieben, was angesichts des doch eher rauen Sounds der ausverkauften Show aus dem Mai dieses Jahres auch Sinn macht. Die Songs bekommen einen punkigen Anstrich, den Lorre mit ihrer gelegentlich beinahe hysterischen Performance weiter fördert, der den teils doch schon recht alten Kompositionen aber auch eine Menge Energie spendet. Und diese Energie ist der Sängerin in all dieser Zeit auch nie abhandengekommen, ebenso wenig wie ihre Leidenschaft, die sie hier in jeden einzelnen Track investiert. Wenn man Klassiker 'Sad & Damned' oder 'Imitating Angels' hört, kann einem als THE NYMPHS-Fan im Ruhestand schnell wieder das Herz aufgehen. Aber auch das abschließende SIOUXSIE AND THE BANSHEE-Cover 'Monitor' ist ein Highlight einer wirklich tollen Show, die nicht nur zeigt, dass man auf Inger Lorre nach wie vor zählen kann, sondern auch das Interesse an einer möglichen THE NYMPHS-Reunion noch einmal deutlich befeuern. Ich für meinen Teil würde es nach dieser tollen Live-Darbietung definitiv begrüßen!