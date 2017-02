Beschwingte Hippie-Songs!

Rock & Roll ist so weit dehnbar - und deshalb darf man auch LOS BANDITOS als Teil einer Szene sehen, die an ihren Kanten immer wieder genügend Raum für Special Intrerest bereithält. Auf ihrem neuen Album präsentieren die sechs Musiker 14 abgedrehte Western-Songs, die mit mancherlei Southern-Element aufgefüllt werden, vielleicht auch als Soundtrack für manchen Bud Spencer-Streifen hinhalten könnten, dann aber auch wieder die Seele der Hippie-Zeit verinnerlichen und mit beschwingten Grooves mehrere Jahrzehnte zurückgehen.



Die meisten Nummern werden instrumental bedient, liefern sich einzelne Gefechte mit R&B und Jazz, sind an sich jedoch immerzu kompakt gehalten und strahlen eine solch gute Laune aus, dass der Wohnzimmer-Boogie vor der heimischen Anlage schon nach wenigen Sekunden eröffnet ist. Mit 'Pik Ass' zollt man Altmeister Kilmister Tribut und adaptiert dessen größten Hit in einen Tarantino-affinen Kultsong - wundervoll!



Leonard Cohen, Johnny Cash, Bob Seger - alle dürften sie ihre Finger im Spiel gehabt haben, als LOS BANDITOS die Ideen für "Apokalypse der Liebe" zusammengetragen hat. Doch der Geist der Originale schwebt nicht nur über den 14 Stücken, er wird auch mit musikalischem Geschick ins Hier und Jetzt teleportiert - ohne dass die sympathischen Klangfarben der Swinging Sixties verloren gingen. Diese Platte ist zeitlos und positiv - und am Ende einfach nur cool!



Anspieltipps: Der unheimliche Surfer, Der Präsident will tanzen, Das schwarze Loch, Aktiv