Politisch geprägter Folk mit Hurra-Effekt

Mit seinem TRAILER TRASH ORCHESTRA hat Grae J. Wall schon diverse Bühnen in Partystationen verwandelt. Und auch solo ist der Mann ein gefragter Künstler, der vor allem mit seinen kritischen Texten auf sich aufmerksam machen konnte. Viel anders soll es nun auch bei seinem aktuellsten Projekt niccht laufen; LOS CHICOS MUERTOS ist eine Folk-Truppe vom alten Schlag, gebündelt mit vielen Singer/Songwriter-Inhalten, reichlich Sozialkritik und einer durchgängig antifaschistischen Haltung, die Mr. Wall auch in den klaren Statements der 16 neuen Stücke immer wieder zur Sprache bringt. Doch wo andere nur plakativ Floskeln herunterbeten, füllt LOS CHICOS MUERTOS seine Songs mit traditionellen Harmonien, Lagefeuer-tauglichen Akustik-Highlights und einem reichhaltigen, sehr belebenden Instrumentarium, das die Band immer wieder zur Geheimwaffe kürt - und das extrem erfolgreich.



Doch es sind nicht ausschließlich die etwas schwungvolleren Folk-Songs, die auf "Quinze Petites Morts" die ganz großen Highlights setzen; auch in den zahlreichen Balladen der neuen Platte ist so manches Mal Gänsehaut garantiert, vor allem weil Wall ein erstklassiger Sänger ist und er die Mundharmonika so gewinnbringend einsetzt wie die Kollegen Dylan und Springsteen. Da kommt auch schon mal ein bisschen Pub-Atmosphäre auf, wenn er in 'Sitting In A Bar In East Berlin' von einem besonderen Erlebnis berichtet oder in 'Jesus Of St. Pauli' ein paar ethische Fragen stellt. Und wenn LOS CHICOS MUERTOS dann mal wieder Schwung aufnimmt und am Ende sogar ein bisschen tanzbar klingt, ist die Begeisterung genau so groß - genauso wie der Unterhaltungswert, den die Truppe für sich verbuchen kann. Hoffentlich schippern Wall und Co. mit diesem Album auch nach Germany und verzaubern das Publikum dort ähnlich wie auf diesem sensationell schönen Album.



Anspieltipps: Steeples In The Rain, Old Brown Sofa, Goodbye John, Melancholy Days