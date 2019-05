Meister der Musik?

Die hohe Kunst des Prog Rocks – zumindest merkt man bei vorliegender Veröffentlichung, dass hier studierte Musiker am Werk sind, die ihr Handwerk bis ins kleinste Detail verstehen. Macht dies aber auch zeitgleich schon gute, hörerfreundliche Musik aus? Nun, zumindest verschaffen sich die Musiker von LOST WORLD BAND ein Gehör bei allen Freunden des Neo-Progs, die mit ihren Gedanken auch gerne einmal abdriften, aber ihre Leben nicht den unendlichen Breaks und ausufernden Klangpassagen verschrieben haben. So ist "Spheres Aligned" ein äußerst zugängliches und kurzweiliges Album geworden, das in knapp 46 Minuten und innerhalb von elf Teilen all das erzählt, was uns die Band mitteilen möchte.



Häufig erwische ich mich in diesem Genre bei Gedankengängen wie "Kommen die auch irgendwann zum Ende?" oder "So langsam sollte denen doch mal die Puste ausgehen, bevor sie mir ausgeht". Bei LOST WORLD BAND ist es aber nicht so, denn selbst beim dritten, vierten Durchgang lauscht man noch äußerst interessiert und zum Teil sogar auch fasziniert den progressiven Klängen der aus Russland stammenden Combo.



Hier sind Musiker mit Herzblut und außerordentlich hohem Know-How am Werk, das merkt man in jedem Ton. Und dennoch sind Tracks wie 'Rockfall', 'Running In The Sun' oder auch 'Sail Away' von zugänglicher und nicht allzu komplizierter Natur. Entsprechend gut bleiben fast alle Tracks dieses Longplayers auch haften und haben trotz der Spielereien auch noch Platz für weitere Besonderheiten: Dank Violin- und Flötenklänge hat "Spheres Aligned" einen leckeren Folklore-Nachgeschmack.



Die Füße wippen fröhlich mit, die einzelnen Emotionen, die LOST WORLD BAND ausdrücken möchte, kommen gut zum Vorschein und trotz einiger Parallelen zu JETHRO TULL, DREAM THEATER oder KING CRIMSON tragen sämtliche Songs eine ganz eigene Handschrift. Ja selbst das Piano-Kurzstück 'Aise', 'Symphonic', das seinem Namen alle Ehre macht, der fröhlich durch den Wald spazierende Song-Troll 'Crystallized' oder der – zugegeben mit seinen 8:45 Minuten doch deutlich hervorstechende – Abschlusstrack 'I Am The World', das neben ruhigen auch wilde Passagen und verzerrte Vocal-Linien zu bieten hat, bleiben irgendwie auch im Nachgang kleben.



Die Stärken der Band liegen ganz klar in spannenden Kompositionen und eben in ihren Instrumenten, mit denen LOST WORLD BAND das vorliegende "Spheres Aligned" mit Leben füllt. Genre-Freunde sollten hier definitiv einen Lauschangriff riskieren und Fans besonderer und herausstechender Neo-Prog-Klänge mit aussagekräftiger Old-School-Schlagseite werden dies auch nicht bereuen.