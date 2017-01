Otrebor und Bezaelith - was ist denn das für Musik?

Wer in den ruhigen Tagen rund um den Jahreswechsel vielleicht noch mal nach 2016er-Alben stöbern möchte, die man verpasst haben könnte, darf gerne mal kurz bei LOTUS THIEF stehenbleiben.

Das Ehepaar Bezaelith und Otrebor aus San Francisco erschafft hier einen exzellenten Blend aus dunkler Atmosphäre, dichten Klangteppichen, black-metallisch anmutenden Noise-Passagen, artrockiger Eleganz und mystischen Lyrics. "Gramarye" verfolgt hierbei ein interessantes Konzept und beschäftigt sich mit alten Schriften wie dem ägyptischen Totenbuch, den Merseburger Zaubersprüchen oder Homers Odyssee. Stimmungsmäßig erinnert mich LOTUS THIEF ein wenig an eine metallischere Variante von Label-Kollegin DARKHER. 'The Book Of The Dead' spielt nicht zuletzt aufgrund Bezaeliths verhallten Vocals mit ähnlichen spirituellen Vibes, nur dass hier doch hin und wieder mal eine Strumming-Gitarre sirrt und flotte Drums im Hintergrund hoppeln. E-Bow und schöne Lead-Gitarren sind hier auch ständige Begleiter.

Klar, ähnliche Klänge ist man durchaus auch von ALCEST gewohnt, aber LOTUS THIEF gelingt es durchaus auch, alle fünf Songs individuell zu gestalten und trotz ihrer Länge (alle zwischen acht und neun Minuten) durchgehend spannend zu gestalten. Gerade die sakralen Akkordfolgen und immer wieder geschmackvolle, chorartige Vokal-Arrangements heben LOTUS THIEF von verwandten Bands ab, und ich bin mir sicher, in Kombination mit dem (mir nicht vorliegenden) Artwork und Lyrics macht "Gramarye" so richtig was her.