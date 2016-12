Ein Banddebüt mit Potential nach oben.

Bei der Rockband LOUDGUNS aus Finnland gab es kürzlich einen Sängerwechsel. Mit dem neuen Frontmann wollen die Jungs im nächsten Jahr auch auf dem CD-Markt wieder durchstarten. Dazu ruft sich die Gruppe durch die Neuveröffentlichung ihrer ersten beiden Alben, darunter ihr Erstling "Broken Highway" von 2011, wieder in Erinnerung.



Kaum ist der Silberling im CD-Schacht versunken, wird man in die 80er Jahre zurückversetzt. Gute-Laune-Mucke im Melodic/AOR-Revier erschallt aus den Boxen, wobei die Vorbilder deutlich eher europäische Bands sein dürften als die amerikanischen Genregrößen TOTO und SURVIVOR. Eine gefällige, häufig unverzerrte Gitarre, luftige Keyboards im typischen 80er-Sound, stramme, eingängige Rhythmen und eine hohe Stimme kennzeichnen die Scheibe. Die Klasse der großen Bands dieser Stilrichtung erreichten die LOUDGUNS auf ihrem Debüt nicht unbedingt. Stücke wie 'Jenny's On The Run', 'You'll Find Love' oder 'Dreams On The Line' können überzeugen, vor allem mit 'S.O.S.' ist der Truppe eine mitreißende Nummer gelungen. Doch so manches Mal klingt die Musik behäbig und nach angezogener Handbremse, etwa bei 'Heartache Game'. Dementsprechend übernimmt sich die Band bei der angestrengt-dramatischen Halbballade 'Bye Bye Bye'. Auch sind einige Gesangsmelodien gegenüber den Instrumenten schwach ausgefallen. Hier ist vor allem 'Hit 'n' Run' zu nennen, das mit einem läppisch-schlagerhaften Refrain nervt, dann aber mit einem netten Solo positiv überrascht.



So ist "Broken Highway" ein nur mäßig guter Erstschlag geworden. Aber wie Kollege Björn in seiner Rezension ihrer zweiten Scheibe "Sunset Runaway" geschrieben hat, hat sich die Band mit zunehmender Erfahrung deutlich gesteigert. Die 80er scheinen die LOUDGUNS noch in einer weiteren Hinsicht beeinflusst zu haben, mit 37 Minuten hat "Broken Highway" nur die Spieldauer mancher LPs aus jener Zeit.