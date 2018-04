Entartete Kunst, Lärm oder doch Spektakel?

Den Jazz auf eine neue Stufe heben und ihn digital auszukleiden, dieser Aufgabe möchte sich der finnische Musiker Olavi Louhivuori auf einer Albumserie stellen, die sich in naher Zukunft auf insgesamt fünf Alben erstrecken soll. Den ersten Teil hat der Avantgarde-Künstler gemeinsam mit zwei befreundeten Akteuren nun fertiggestellt - und er zeigt in einzelnen Ausschnitten, wie abgefahren Minimalismus sein kann, wenn man nur den richtigen Fokus hat.

"Immediate Music I" ist nämlich im weitesten Sinne lediglich eine Kollektion entkleideter Synthesizeraufnahmen, die von Louhivuori (hauptamtlich Drummer und Percussionist) mit relativ sperrigen Grooves und dezenter Elektronik weiterentwickelt wird. Anflüge aus dem Drone-Sektor sind dabei ebenso wenig dem Zufall geschuldet wie die kurzzeitigen Ambient-Schnittmuster in den ersten beiden der insgesamt drei Tracks. Doch helfen sie, besseren Zugang zu erlangen? Nein, leider nicht!



Und damit stehen wir auch schon vor dem kaum lösbaren Problem, dem Soundtrack-artigen Gebilde aus Loops, Soundscapes und bis aufs wesentliche reduzierten Beats etwas mehr zu entlocken, als lediglich abstrakte Noise-Kaskaden und lärmige Crossover-Ideen. "Immediate Music I" hat keine klare Linie, was vielleicht auch in der Natur dieser Musik liegt, ist letztendlich aber auch sehr anstrengend, weil die Gesamtaussage des Albums nicht aansprechend ist. Lärmfanatiker mit Hang zum Bizarren sollten sich definitiv selbst einen Eindruck verschaffen, bevor sie zu einem finalen Urteil kommen. Für meinen Geschmack ist dieser Stoff jedoch zu sehr mit dem inneren Zwiespalt beschäftigt, abgefahren zu wirken und dennoch Kunst zu produzieren. Und daher klinke ich mich nach recht schwierigen, bisweilen anstrengenden 36 Minuten auch mit einem großen Atemzug aus.