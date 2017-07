Unterhaltsame Reise durch den Süden

Bandname und Albumtitel suggerieren zwar eher deftiges, wahrhaftiges Redneck-Gehabe, optisch kommen die vier Musiker dagegen wesentlich freundlicher rüber. Noch feiner ist jedoch, dass auch die Musik von LOUISIANA SWAMP DONKY deutlich entspannter und lockerer klingt als es den Eindruck erweckt.



Die kommt nämlich als durchwegs gute Laune versprühende Mixtur aus den Boxen, basiert auf deftigem Southern Rock und enthält neben vereinzelten Country-Rock-Einsprengseln auch einige schwermütige Blues-Nuancen. Besonderen Anklang sollte die Formation auch bei Slide-Gitarren-Fetischisten finden, schließlich geht das Saitendehner-Duo Kevin Davis / Leif Shively mitunter in bewährter SONNY LANDRETH-Manier zur Sache.



Zum positiven Gesamteindruck tragen neben der förmlich ansteckenden Spielfreude auch ein amtlicher Sound sowie auf die Anhieb einprägenden, zum Mitsingen animierenden Refrains einiges bei.



Kommt also mit auf diese musikalische Reise auf dem 'Southern Way' nach 'Kentucky' (durchaus möglich, dass LOUISIANA SWAMP DONKY dort BLACK STONE CHERRY auf ein Bierchen oder einen 'Whiskey' treffen möchte, schließlich kommen diese Nummern mit an diese Jungs erinnerndem Groove daher), um am 'Redneck Revival' teilzunehmen. Und keine Bange, hier geht es politisch durchaus korrekt zu!