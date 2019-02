Starker melodischer Metal aus Japan.

Die japanische All-Girl-Formation LOVEBITES gibt uns mit "Clockwork Immortality" den lang ersehnten Nachfolger von "Awakening From Abyss", dem starken Debüt aus 2017. Wer bei "All-Girl" und "Japan" voller Angst an Casting-Truppen wie BABYMETAL denkt braucht sich keine Sorgen machen - LOVEBITES spielt echten Metal relativ melodischer, aber durchaus kraftvoller Prägung, der auf dem neuen Album etwas hardrockiger geworden ist. Das heißt: AXEL RUDI PELL schimmert als potenzieller Einfluss stärker durch, aber natürlich darf man auch an die üblichen Verdächtigen wie NOCTURNAL RITES oder GAMMA RAY denken.



Die fünf Mädels rocken ordentlich los, schwingen dabei trotz ihrer puppenhaften Kostüme die Metalaxt und können auch durch den kraftvollen Gesang von Asami überzeugen. Auch die melodischen Gitarrensoli und die druckvolle Produktion zeugen von Qualität. Mit Arising Empire sind die Mädels jetzt bei einer Nuclear-Blast-Tochter gelandet. Das ist fraglos nicht die schlechteste Voraussetzung, um sich auch in Europa stärker auf dem Markt zu etablieren. Mit Mikko Karmila hat man für den Mix einen echt erfahrenen Mann gewonnen - er ist schon für Bands wie AMORPHIS, APOCALYPTICA, CHILDREN OF BODOM, EDGUY, MASTERPLAN, NIGHTWISH, SONATA ARCTICA, STRATOVARIUS oder WALTARI als Mixer oder Produzent im Einsatz gewesen. Mika Jussila, der für das Mastering verantwortlich war, ist ebenso ein gefragter Mann im Business, er war zum Beispiel für "Lights From Obliveon" von ADRAMELCH tätig. Auch ANGRA, BATTLEBEAST, CLOVEN HOOF, ENSIFERUM, FINNTROLL, GAMMA RAY, GATES OF ISHTAR, IMPALED NAZARENE, KORPIKLAANI, MOONSORROW, REVEREND BIZARRE, SENTENCED, TARJA, THEOCRACY oder WINTERSUN stehen in seiner illustren Diskographie, ebenso wie alle (!) Bands, mit denen Karmila auch gearbeitet hatte.



Die 53 melodischen Metalminuten vergehen wie im Flug, ohne je wirklich herausragend zu sein. Aber es muss positiv betont werden: Die Scheibe hat auch kaum Schwachstellen, das Songmaterial ist durchgehend relativ stark. Manchmal finde ich die Keyboards zu dominant. Es gibt durchaus ein paar Nummern, die sofort Laune machen - gebt dazu doch den Anspieltipps mal eine Chance. Insgesamt glaube ich, dass die Band ihr Potenzial noch nicht ganz ausgereift hat, mit noch stärkeren Hits und ein bisschen mehr Aggressivität wäre mehr drin. Trotzdem bin ich angenehm überrascht, dass eine All-Girl-Truppe aus dem Fernen Osten so starken Metal auf CD bannen kann.



Anspieltipps: Pledge Of The Saviour, Journey To The Other Side.