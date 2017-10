Zum Eintauchen und sich verlieren - wenn man sich darauf einlassen kann!

Hinter diesen "Tieffliegern" verbergen sich offenbar zwei Typen, die ihre wahre Identität nicht preisgeben möchten und sich lediglich "EHA" und "AALL" nennen. Auch wer wofür in diesem Unternehmen wirklich zuständig ist, scheint ein Geheimnis zu bleiben, die beiden werden lediglich als "Multi-Instrumentalisten" geführt. Immerhin darf man wissen, dass für den vorliegenden zweiten Dreher Dale Crover (THE MELVINS) und Trevor Dunn (MR. BUNGLE) als Rhythmus-Fraktion rekrutiert werden konnten.



In wie fern diese beiden Musiker am Schreiben der Songs beteiligt waren, weiß man zwar nicht, auf jeden Fall aber hat Dale seinen Kollegen King Buzzo als Gastsänger für zwei Tracks mit ins Boot geholt. Diese beiden Nummern - 'Smile' und 'Space Wizard' – besitzen allerdings keinerlei Ausnahmestellung auf dieser Scheibe, sondern sorgen im Prinzip lediglich durch das wie immer etwas gewöhnungsbedürftige Organ des MELVINS-Sängers für zusätzliche Farbtupfer.



Genauer gesagt für weitere "Farbschlieren", denn die gesamte Spielzeit über hat man eher das Gefühl von einer einzigen, in unterschiedlicher Heftigkeit und Intensität dargebotenen Endlos-Nummer auf einen Trip mitgenommen worden zu sein.



Mal einlullend-psychedelisch, dann aber auch harsch und bisweilen sogar derb und abstoßend, kommen einem die durch die Bank im unteren Tempo-Bereich angesiedelten Klang-Collagen von LOW FLYING HAWKS entgegen, wobei es der unüberhörbaren Kompetenz dieser Formation zu verdanken ist, dass auf "Genkaku" (Gesundheit!, ah, sorry - das Wort ist japanisch und bedeutet "Illusion") keineswegs Langeweile aufkommt, sondern man sich ganz problem- und auch bedenkenlos den Klänge dieser Herren hingeben und sich darin ohne Einschlafgefahr verlieren kann. Entsprechende Muse und Entspanntheit sollte man aber sehr wohl mitbringen um sich auf dieses Album einzulassen, den "Easy Listening" gibt es woanders.....