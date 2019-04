Welcome To A Crooked 21st Century

Ziemlich lahmer Hardcore-Abriss

Wirklich positiv: LOWLIFE bedient nicht die üblichen Hardcore-Mechanismen und orientiert sich nicht an einheitlichen Grooves, sondern geht auch gerne mal den unkonventionellen Weg, um sich szeneintern einen Platz zu verschaffen. Nicht ganz so erfreulich ist jedoch, dass die Resultate, die das österreichische Ensemble auf seinem zweiten Release präsentiert, in den meisten Fällen nicht wirklich der Rede wert sind. Die Songs schleppen sich meist mühselig voran, es fehlt an Durchschlagskraft, und in Sachen Widerhaken bzw. Wiedererkennungswert hat "Welcome To A Crooked 21st Century" nun auch nicht die besten Argumente. Im Gegenteil: Irgendwie bleibt auch nach mehreren Durchgängen kaum etwas haften.

LOWLIFE bekommt es über die Spieldauer von immerhin 32 Minuten einfach nicht hin, entscheidende Akzente zu setzen. Die Gangshouts, die auch nur im Ansatz zum Zuge kommen, sind ermüdend, der Gitarrensound drückt zu wenig, im Rhythmusbereich haben die Österreicher auch nicht den ultimativen Beat für sich entdeckt, und im Hinblick auf die Vocals präsentiert sich die Truppe auf ihrem neuen Album auch bestenfalls durchschnittlich. Die vermeintliche Wut, die sich auch in mancher politischer Aussage niederschlagen soll, bleibt zu weit im Hintergrund, was womöglich auch damit zusammenhängt, dass die Möglichkeiten des Frontmanns begrenzt sind. Zumindest beweist er in den zwölf Nummern von "Welcome To A Crooked 21st Century" nicht das Gegenteil!

Und so kommt es, wie es anfangs schon zu vermuten war: LOWLIFE ist zwar angenehm gegen den Strich, dort aber nicht souverän genug, die eigene Nische vorteilhaft zu belegen. "Welcome To A Crooked 21st Century" ist auf lange Sicht ein eher langweiliges Album, dessen eigenwilliger Sound bei weitem nicht ausreicht, um die Szene auch nur im Underground aufzumischen. Sorry, aber ohne Saft und Kraft wird das in diesem Sektor nichts!