Traditioneller Metal made in Chile.

Wäre diese EP in den glorreichen 80ern erschienen, würde sie heute zweifelsohne zu den besseren Veröffentlichungen dieser Zeit zählen. Was LUCIFER'S HAMMER hier auf gut 25 Minuten abliefert, ist purer, unverfälschter Metal in seiner ganzen Reinheit.

Die drei Chilenen von LUCIFER'S HAMMER, die sich nach einem Roman von Science-Fiction-Schriftsteller Larry Niven aus dem Jahre 1980 benannten, veröffentlichen mit "Victory Is Mine" eine vier Tracks umfassende EP, die im Untergrund für größere Wellen sorgen dürfte. Titan (Drums, Bass), Hades (Vocals, Guitar) und Hypnos (Lead Guitar), wie die drei Herren sich wohlklingend nennen, gelingt nach ihrem starken, bereits im Vorjahr erschienenen ersten Longplayer "Beyond The Omens" mit dieser Veröffentlichung ein wahrer Knaller. Vor allem Freunde des traditionellen Metals dürfte das Herz beim Hören der vier Songs höher schlagen. Dieses kleine Schmuckstück bietet eine sehr authentische und für diese Art von Musik perfekt passende Produktion und serviert dem Käufer obendrein noch ein Album-Cover, bei dem man in den 80ern sofort blindlings im Plattenladen zugegriffen hätte. Da ist es auch keineswegs verwunderlich, dass das Mini-Album außer dem üblichen CD-Format auch als Kassette und Vinyl zum Kauf angeboten wird. Sowohl die Kassette als auch die CD werden noch dieses Jahr im Dezember zu erwerben sein, Jäger des Vinyls hingegen müssen sich leider noch bis Anfang Januar gedulden, bevor auch sie ihr Erspartes in Richtung Südamerika schicken dürfen.

Mit 'The Valley Of The Shadow Of Death/Justice Denied' gelingt dem Dreigestirn gleich ein flotter Opener, bei dem sie gekonnt ihre musikalischen Fähigkeiten demonstrieren und der mich teilweise an alte Songs von CLOOVEN HOOF erinnert. Das nachfolgende 'Thousand Nights (O.O.T.S.)' besticht durch ein tolles Gitarrensolo und mit 'Warriors Of The Storm' folgt mein persönliches Highlight, das durch gut arrangierte Tempowechsel und abermals starkes Gitarrenspiel punkten kann.

Als ganz besonderes Schmankerl gibt es mit dem Song 'The Destroyer' eine sehr exklusive Coverversion der eher unbekannten amerikanischen Band LEGEND aus dem Jahre 1979, die aber leider aufgrund der schwächsten Gesangsleistung der EP etwas abfällt. LEGEND selbst brachte es seinerzeit nur auf eine einzige Veröffentlichung namens "Fröm The Fjörds" die damals in einer Vinyl Auflage von 500 Exemplaren zum Kauf angeboten wurde. "Victory Is Mine" ist also für alle Sammler und Jäger des guten Geschmacks, die sich eher abseits des Mainstreams auf die Suche nach etwas Besonderem machen wollen, genau das Richtige. Wer noch nicht weiß, wie er sein überflüssiges Weihnachtsgeld sinnvoll investieren könnte, sich aber kein weiteres lieblos zusammengestelltes Best-Of Album irgendeiner x-beliebigen Band unter den Baum legen möchte, kann hier bedenkenlos zuschlagen.