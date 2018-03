Soundtrack und Kammermusik - keine einfache Mischung

"Canticles Of The Holy Scythe" - dieses Album geistert mir schon seit Wochen durchs Hinterstübchen, und irgendwie gelingt es mir dabei nicht, etwas mehr Zugang zum eigenwilligen Ansatz zu erlangen, den das international bestückte Ensemble hier anstrengt und konsequent weiterverfolgt. Angeführt von Querdenker Aldrahn, der bei DODHEIMSGARD schon mächtig gegen den Strom geschwommen ist, kreiert LÜÜP auf dem neuen Album eine relativ eigenwillige Mischung aus Soundtrack-artigen Klangflächen, minimalistischen Ambient-Einsprengseln und schlanken Kammermusik-Arrangements, die allesamt zu einem arg düsteren Gesamtwerk zusammengefasst werden, bei dem zunächst mal nur der sehr nachdenkliche Grundton in Erinnerung bleibt.



Aber auch langfristig will das Genie der Musiker nicht so recht durchdringen. Die Songs sind sperrig und die recht reduzierte instrumentale Darbietung verhindert, dass man sich an einzelne Eckpunkte klammern kann; auch da die Gesamtkonzeption keiner klaren Linie folgt und man immer wieder glaubt, dass die Fragmente gar nicht erst zueinanderfinden. "Canticles Of Thy Holy Scythe" ist sicherlich extrem ambitioniert, entwickelt sich aber wohl auch nur dann zur musikalischen Genussetappe, wenn man sich vorab in die entsprechende Stimmung begeben kann. Doch dazu bedarf es einer Anstrengung, die konträr zum künstlerischen Gedanken des Albums steht und die Sache zusätzlich erschwert. Zweifellos hat Aldrahn hier wieder ein besonderes Album erschaffen; aber genauso sicher ist wohl, dass ihm nur wenige Leute folgen werden. Das Problem, wenn Special Interest das Hauptthema ist...