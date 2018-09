Noch keine klare Linie

LUGUBER ist auf den ersten Blick eine recht exotisch stationierte Band. Die Herrschaften stammen nämlich aus der einstigen niederländischen Kolonie Surinam, haben aber über ihre holländischen Verbündeten schnell Kontakte zur weltweiten Hardcore-Szene knüpfen können und bewerben sich nun mit einer neuen EP für internationale Resonanz.

Letztere soll dann auch nicht lange auf sich warten lassen, ist allerdings nicht ganz so positiv, wie es sich die Band womöglich erhofft hat. Denn die Songs auf "Het Pad" sind noch recht unstrukturiert, decken musikalisch ein sehr breites Feld ab und sind ausgerechnet dann am besten, wenn die Band das eigentliche Terrain verlässt und sich von Sludge-/Doom-Reminiszenzen in andere Richtungen treiben lässt - so wie zum Beispiel im Titelstück, das gemeinsam mit dem ebenfalls ganz ordentlichen 'Magnetic Woman' das Highlight von "Het Pad" stellt.



Zuvor jedoch ist der Output viel zu launisch; die kurze Punk-Abfahrt 'Vast' ist ebenso unspektakulär wie der rockige Hardcore im 'Nickerie Song'. Und auch das leicht an Thrash & Roll-Referenzen angelehnte 'Alleen' ist eher langweilig als überzeugend und vervollständigt die bescheidenen Eindrücke der A-Seite.

Mit zwei guten und drei höchst durchschnittlichen Nummern ist die Bewerbung für die internationale Szene daher auch nicht ausreichend leistungsstark. LUGUBER sollte sich erst einmal adäquat strukturieren und eine grobe Linie für den eigenen Sound finden, gerne auch abseits des Hardcore-Business. Dass durchaus spannende Ideen vorhanden sind, zeigt die zweite Hälfte der neuen EP sehr deutlich und sollte Ansporn genug sein, aus dieser Ausrichtung etwas mehr herauszuschlagen. Insgesamt bleibt dennoch nur ein passables, aber nicht wirklich aufregendes Werk einer Truppe, die ihren Exotenstatus noch nicht passend ausspielen kann.



Anspieltipp: Het Pad