Musik nicht nur für radioverwöhnte Ohren

Über Steve Lukather muss man eigentlich keine Worte verlieren, der Gründer und Chef von TOTO hat sich mit Songs wie 'Hold The Line' und natürlich 'Africa' unsterblich gemacht. Abseits von TOTO ist Lukather stets als Solointerpret unterwegs und kann auch hier auf viele Veröffentlichungen zurück blicken. Aktuell gibt er sich mit seinem langjährigen Weggefährten Joseph Williams in einer Art Gemeinschaftsproduktion die Studiodioklinke in die Hand: jeder der beiden Musiker ist auch am jeweiligen Album des Kollegen beteiligt.



Lukathers neues Werk nennt sich nun "I Found The Sun Again" und kann auch mit weiteren hochkarätigen Musikern glänzen, Ringo Starr zum Beispiel. Eines sei vorweg erwähnt: Wer auf gediegenen Hausfrauenrock wie 'Rosanna' hofft, wird sicher etwas enttäuscht. Denn außer dem Joe Walsh-Song 'Welcome To The Club' ist kaum ein Titel dabei, den man irgendwie in die TOTO-Schublade sortieren möchte. Denn Steve Lukather besinnt sich auf den Blues und mischt dem eine ordentliche Portion Jazz bei. Das lässt Raum für sein exzellentes Gitarrenspiel, an dem er die Hörerschaft nur zu gern teilhaben lässt. Besonders deutlich wird dies bei dem zehnminütigen 'The Low Spark Of High Heeled Boys', das ursprünglich von TRAFFIC stammt. Coversong Nummer drei ist das abschließende und einst von Robin Trower (Ex PROCUL HARUM) veröffentlichte 'Bridge Of Sighs'.



Neben Eigenkompositionen enthält "I Found The Sun Again" also ein paar Coversongs, die Steve Lukather auf ganz eigene Weise interpretiert. Als kleines Highlight möchte ich den Titeltrack bezeichnen, der die unaufgeregte Stimmung des Albums durch die hier eingefügten Spurenelemente von PINK FLOYD (genauer gesagt David Gilmour) sehr gut einfängt. Die Platte ist sehr weich und einfühlsam produziert, was dieser zeitlosen Mischung aus Jazz, Rock und Blues sehr zugute kommt. Wie eingangs erwähnt, sollte man die AOR-Brille absetzen, ansonsten könnten die zum Teil sehr langen Tracks das radioverwöhnte Ohr leicht überfordern. "I Found The Sun Again" ist kein Album, das mit einer enormen Hitdichte punkten kann und will, sondern eindrucksvoll beweist, in welcher überirdischen Liga Mr. Lukather unterwegs ist. Kunst statt Kommerz trifft es also perfekt und daher wäre eine Bewertung unter acht Punkten schon aufgrund der musikalischen Extraklasse inakzeptabel.