LUMNOS lädt in kosmische Sphären ein und geht darin selbst unter

Es gibt Alben, die zu Beginn einen schönen Start hinlegen und dann leider über das Ziel hinaus schießen. Diese Erkenntnis lieferte mir die brasilianische Band Lumnos mit ihrem neuen Studioalbum "Ancient Shadows Of Saturn".

Das Cover und der Titel deuten an, wohin die inhaltliche Reise gehen wird, doch lassen sie im Grunde wenig Rückschlüsse auf das zu, was den Hörer letztlich musikalisch erwartet. Wer sich mit ausladenden Keyboardeinlagen nicht anfreunden kann, hat direkt verloren, denn die Songs sind sehr künstlich langgestreckt, sodass man dem Hörer viel Geduld abverlangt. Zudem braucht es auch eine gewisse Bereitschaft und Offenheit, um sich hier auf etwas einlassen zu können, was nicht eben in wenigen Minuten auf den Punkt gebracht wird. Der größere Teil der Kompositionen besteht aus überlangen Instrumentaleinschüben, wobei meiner Meinung nach Gesang und Gitarre etwas zu kurz kommen. Atmosphäre aufzubauen scheint das übergeordnete Ziel der Band zu sein, was ihr in in vielen Fällen auch gelingt, allerdings droht stellenweise auch Monotonie. Die dichten Soundwände üben am Anfang eine gewisse Faszination aus, doch nach dem dritten Lied wirken sie eher erdrückend und wenig einladend. Eine Hoffnung auf frischen Wind im zweiten Teil der Scheibe gibt es nicht, obwohl die Truppe ja eigentlich das handwerkliche Know How besitzt, siehe 'I Am Born From A Star'.

Beim Punkt Einfallsreichtum und Abwechslung scheitert "Ancient Shadows Of Saturn" einfach an seinen eigenen Maßstäben und verliert sich leider in der Unendlichkeit des Kosmos.