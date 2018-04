Bombast-Doom im Deluxe-Format

LUNA liefert Doom im Kinoformat und widersetzt sich jeglichem Entschlackungsversuch, den das Genre in seinen jüngeren puristischen Neigungen vorgenommen hat. Mit symphonischen Backigs inszeniert die Truppe aus der Ukraine eine wahrhaftig bombastische Messe in zwei gigantischen instrumentalen Akten.

Was die Osteuropäer auf ihrem insgesamt dritten Full-Length-Werk zustandebringen, ist jedoch nicht bloß wegen seines cineastischen Rahmens ganz großes Ohrenkino; auch die Vielschichtigkeit der eingebrachten Ideen verdient Beachtung und schließlich auch Applaus, zumal LUNA es wirklich perfekt versteht, epische Arrangements mit zahlreichen, leicht nachvollziehbaren Stimmungswechseln auszustatten und die Stimmung auf einem Top-Niveau zu halten, selbst wenn die einzelnen Stücke die 20-Minuten-Grenze überschreiten. "Swallow Me Leaden Sky" entwickelt sich wie ein finsteres Musical, angereichert mit einigen Horror-affinen Seitenhieben und geprägt von seiner wirklich pompösen Aufmachung, die zwischen Streicherpassagen, Keyboard-Gigantismus und mitreißenden Gitarren auch noch Raum für die eine oder andere kurze Hookline lässt.



Man hat in den vergangenen Monaten schon so viele verschiedenen Ansätze im epischen Doom verfolgen können, dass man glauben sollte, eigentlich sei alles bereits mehrfach gesagt und geschrieben worden. LUNA widerlegt diese Theorie jedoch eindeutig und präsentiert mit "Swallow Me Leaden Sky" ein Bombast-Epos, dass szeneweit seinesgleichen sucht. Absolut herausragend - und das trotz einer rein instrumentalen Inszenierung!