Eine Menge Aggression am Haken...

Auch wenn man sich nun wahrlich nicht beschweren kann, zu selten mit neuen Grindcore-Releases versorgt zu werden, ist der Unterschied zwischen Spreu und Weizen auch im ganz extremen Sektor immens groß. Allerdings ist die Szene in letzter Zeit qualitativ immer wieder mit frischen Newcomern aufgewertet worden, deren aktuelle Platten man keinesfalls übersehen sollte - man denke beispielsweise an MAGRUDERGRIND. Auf einem nicht minder hohen Level agieren auch die Jungs von LUNATIC HOOKER, die zwischen rasend schnellen Attacken und brutalen Sludge-Parts immerzu Raum für einen richtig coolen Groove lassen und das Material ihrer neuen Scheibe angenehm unvorhersehbar gestalten. Die Briten sind offenkundig von NAPALM DEATH und CARCASS beeinflusst und haben deren Backkatalog so intensiv studiert, dass eine Platte wie "Embracing The Filth" eigentlich nur noch Formsache sein dürfte - und am Ende auch ist.

Die brutalen Abfahrten, die das Quintett schon zu Beginn des zwölfteiligen Reigens ins Rennen schickt, plätten von der ersten Sekunde an. LUNATIC HOOKER startet die Turbinen direkt einmal mit voller Voltzahl und lädt zu einem explosiven Gemisch ein, das selbst dann seine Aggression nicht einbüßt, wenn kurzzeitig mal die Bremse gezogen wird und die Sludge-Elemente ihren Raum suchen. Doch im Großen und Ganzen ist "Embracing The Filth" eine ganz klare Highspeed-Attacke, die sich aber wohlwollend von jedwedem stumpfen Gebolze distanziert, da einerseits mit enormer technischer Präzision gearbeitet wird, andererseits aber auch Abwechslung nicht nur über Tempowechsel definiert wird. Das Dutzendwerk variiert dynamisch und bewahrt sich dabei immerzu ein Höchstmaß an Brutalität, nicht jedoch des plumpen Effektes Willen. Nein, die Attacken gehen in alle Richtungen, sind klug arrangiert und leisten schließlich eine Vollbedienung der extremen und gleichzeitig kontrastreichen Sorte.

Ergo wäre es reichlich fatal, LUNATIC HOOKER nicht zu den Newcomern der Saison zu rechnen. Mit "Embracing The Filth" hat die Band einen bärenstarken Release zusammengestellt, der in allen Belangen überzeugt!

Anspieltipps: Transformation Walrus, Blood Eagle, The Pen is Mightier Than The Sword