Gar nicht so verrückt.

Nach dem gleichnamigen Debüt aus dem Jahr 2013 hat die Doom/Stoner-Band LUNATIC SPIRIT jetzt ein neues Album am Start. Auf "II" gibt es sieben Songs zu hören, die das Karlsruher Trio in konsequenter Weiterführung seines gefundenen Sounds geschrieben hat. Von SABBATH über KYUSS oder FU MANCHU geht es durch staubtrockene Wüstentäler in psychedelische Gefilde, die dabei doch auf recht unterschiedliche Art und Weise ausgekundschaftet werden.

Neben so klassischen Stoner-Rockern wie dem eröffnenden 'Lost Innocence' gibt es den Pegelausschlag in Sachen Tempo und Lautstärke auf "II" in beide Richtungen. So wird der zweite Song hauptsächlich von langsamen, hypnotischen Tönen getragen, die mich etwas an MY SLEEPING KARMA erinnern. Damit es nicht zu monoton wird, grätschen deftige Fuzz-Riffs aber immer wieder dazwischen und lösen den Zuhörer aus der Psychedelic-Narkose. Definitiv ungewöhnlicher ist aber der leichte Death-Metal-Einfluss, den es beispielsweise bei 'The Torch' zu hören gibt. Die gruftigen Einsprengsel sorgen nochmal für einen ganz anderen Klang - hört man so auch nicht alle Tage.

Insgesamt grovvt es wieder amtlich bei LUNATIC SPIRIT. Zwischen einige originelle Momente gesellen sich zwar auch einige Genre-bekannte Standards, was "II" aber für die Zielgruppe nicht weniger hörenswert macht. Dank gelungener Produktion macht die Scheibe auch nach dem ersten Mal noch Spaß.

Anspieltipps: The Torch, Bleeding Fire, Mountain In Flames