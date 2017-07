Das Death-Metal-Highlight des Sommers!

Wenn ich nach der überbewertesten Death-Metal-Band mit der überbewertesten Platte samt überbewertestem Sänger gefragt werden würde, wäre die Antwort: AT THE GATES mit "Slaughter Of The Soul", eingesungen von Tomas Lindberg. Natürlich sind alle drei gut, werden und wurden meiner Meinung nach aber nie dem Hype gerecht, der um sie veranstaltet wurde. Dazu kommt, dass gerade Tompa mit seinen Bands und Projekten allgegenwärtig ist und gefühlt jeder zweiten Death-Metal-Platte seine Stimme leiht. Mit THE LURKING FEAR handelt es sich nun um ein neues Projekt, bei dem er neben Jonas Stahlhammar (THE CROWN), Fredrik Wallenberg (SKITSYSTEM) und Andreas Axelsson (EDGE OF SANITY) auch seinen AT THE GATES-Kumpel Adrian Erlandsson anschleppt.





Allerdings muss man ihnen lassen, dass sie auf "Out Of The Voiceless Grave" ihre Sache extrem gut machen. Die Songs knallen in meist extremem Tempo aus den Boxen (beispielsweise die vertonte Fahrt im ICE namens ´Vortex Spawn´), bestechen aber auch immer wieder mit tollen Gitarrenmelodien, die etwa einen Song wie ´The Infernal Dread´(Hit!) in das frühere Revier von Andreas Axelsson rücken. Man kann aber auch einfach sagen, dass das Werk tatsächlich so klingt, als hätte man AT THE GATES mit THE CROWN, Tompas früherer Band GROTESQUE und EDGE OF SANITY in einen Topf geworfen und einmal kräftig umgerührt.



Experimente und Innovationen sind Fehlanzeige, aber wohl auch nicht gewollt, stattdessen regiert Death Metal der alten, also nicht ganz so melodischen und mainstreamigen Götheborger Schule. Dazu addieren wir noch Einflüsse der ganz frühen amerikanischen Death-Metal-Szene - vor allem die Gitarrenarbeit klingt nicht ganz so typisch schwedisch - und erhalten ein Album, das wirklich zu begeistern weiß. Und spätestens beim letzten Ton muss ich dann meine etwas provokante Behauptung bezüglich Herrn Lindberg etwas revidieren. Saugeile Scheibe!