From Glory Towards Void

Parlez-vous scandinave?

Aus Frankreich kommt Black Metal meistens avantgardistisch und an der Grenze zur Nicht-Mehr-Nachvollziehbarkeit. Bei LUTECE ist das anders, wenn man das neue Album "From Glory Towards Void" ein paar Minuten im Player hat. Ohne Vorkenntnisse über die Band vermute ich jetzt einfach mal, dass die Wurzeln des Fünfers schon eine geraume Weile eher aus Skandinavien als aus dem eigenen Land kommen.

"From Glory Towards Void" ist eine klare Ansage im Black Metal. Und zwar nicht von der Genre-sprengenden Sorte, die es heute quasi in jedem Land gibt. Hier regiert der klirrende Stahl schwedischer Prägung, unprätentiös und ohne Allüren. Statt okkulter Zwischenspiele, einem nach Weihrauch duftenden Klang oder sonstigem Geschwurbel, reiht LUTECE hier einen Dampfhammer an den anderen und verneigt sich mit sägenden Riffs vor DARK FUNERAL, WATAIN oder GATES OF ISHTAR. Ein Hang zum Death Metal ist hier immer wieder vorhanden, aber wer braucht bei stark komponierten Songs schon Schubladen?

Manche Tracks sind sogar dermaßen eingängig, dass man sich gleich zum Mitgrölen geneigt fühlt. 'The Dance Of Rolling Heads' rast haarscharf am Abgrund zur Schunkeligkeit vorbei, meistert den engen Kurs aber souverän. Überhaupt klingt die Band so tight, dass ich mich des öfteren frage, wieso andere Bands in dieser Stilrichtung so ungekonnt rumpeln müssen. Einzig die mangelnde Abwechslung macht LUTECE nicht zum Stammgast im CD-Player. Auf "From Glory Towards Void" stimmen sehr viele Trademarks, bloß reichen mir ein paar Durchgänge dieser zweifelsohne gut gemachten Platte im Spannungsfeld von Black und Death Metal. Beim nächsten Album geht noch was!

Anspieltipps: Melted Flesh, The Dance Of Rolling Heads