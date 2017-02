Auf halbem Wege

Na, wenn das mal nicht nach Massentauglichkeit schreit. "Halphway To Hell", die neueste Veröffentlichung aus dem Hause LYNAM, ist kein neues Album der Rocker um James Bunton, da muss ich euch leider enttäuschen. Hierbei handelt es sich eher um eine doch schmucke Compilation bereits erschienener Titel, um den Namen LYNAM auch auf dem europäischen Markt bekannter zu machen. Ob das funktionieren wird, weiß ich nicht, zumindest ein gewisser Grad an Radiotauglichkeit kann man den Musikern bisweilen nicht absprechen. Irgendwo in der Schnittmenge zwischen BLACK LABEL SOCIETY, DEF LEPPARD, BON JOVI und SKID ROW fühlt sich die Truppe anscheinend pudelwohl und ihr gängiger Mix aus Sleaze, Hardrock und leicht modernen Elementen geht auch gut ins Ohr.



Songs wie 'Dead Man’s Parade', 'Store Bought Halo' und 'Wrong Side Of The Grave' öffnen recht schnell die Türen, ohne großartig weh zu tun oder sich zu absoluten Ohrwurm-Overkill-Granaten zu entpuppen. Auf "Halphway To Hell" tummeln sich schlicht und ergreifend nette bis gute Rock-Nummern, zu denen man wunderbar im Takt mit dem Fuß wippen und nach gewisser Zeit auch anständig mitsummen kann. Auch wenn es hier und dort noch hakt und ich der Band gewisse Abzüge in der B-Note einfach nicht absprechen kann, ist "Halphway To Hell" doch eine nette, durchaus gelungene Zusammenstellung geworden, die den Namen LYNAM etwas bekannter machen kann, aber nicht muss. Wir werden sehen, wohin die Reise für Bunton und Co. geht.