Ein Abend mit SKYNYRD und prominenten Gästen

Zwar befindet sich die Southern Rock-Ikone seit geraumer Zeit auf Abschiedstournee, das bedeutet jedoch nicht, dass wir gar nichts mehr von LYNYRD SKYNYRD zu hören bekommen werden. Davon war ja zum Glück noch nie die Rede, auch wenn es wohl nur ein schwacher Trost für die europäischen Fans sein dürfte, dass zwar nach wie vor Musik der Herren veröffentlicht wird, die Chancen auf ein letztes Konzert aber eher gering sind. Doch wer weiß, vielleicht landet die Formation auf ihrer letzten Gastspielreise ja doch noch einmal auch in unseren Breiten...

Mit "Live In Atlantic City" gibt es jedenfalls demnächst ein weiteres Live-Album zu beklatschen. Dieses erscheint in unterschiedlichen Formaten (wahlweise als CD- und Blu-ray-Digipak,wobei die limitierte Erstauflage in Leder-Optik auf den Markt kommt, als Doppel-Vinyl-Ausgabe samt Download-Code, als DVD bzw. Blu-ray sowie in digitaler Form) und enthält einen Auftritt der legendären Südstaaten-Rocker aus dem Jahr 2006 in der "Decades Rock Arena" in Atlantic City.

Zur Band gesellten sich an jenem Abend einige, vom Publikum euphorisch empfangene und entsprechend gefeierte Gäste. Den Anfang - nach dem Eröffnungs-Triple-Pack 'Workin' For MCA', 'Red White And Blue (Love It Or Leave)' und 'Gimme Three Steps' - machte der in den Staaten seit seiner erfolgreichen Teilnahme an "American Idol" gefeierte BO BICE, der zunächst überraschenderweise seinen Hit 'The Real Thing' vortragen durfte, ehe er SKYNYRD bei 'Gimme Back My Bullets' unterstützte.

Auch Country-Star HANK WILLIAMS JR. war zugegen und zelebrierte mit der Band zunächst das vom 1994er Album "Endangered Species" stammende 'Down South Jukin’', ehe auch er mit 'Born To Boogie' eine Nummer aus seinem Repertoire vortragen durfte. Keine schlechte Idee generell, den Gästen die Chance zu geben auch eigenes Material vorstellig zu machen, vor allem dann nicht, wenn es sich um weltbekannte Hits handelt. Wie etwa 'Kryptonite', mit dem 3 DOORS DOWN einst so richtig durchstarten hat können. Keine Frage, dass diese Nummer auch bei einem LYNYRD SKYNYRD-Konzert gut ankommt, auch wenn 'That Smell' und 'Saturday Night Special' noch ein wenig lautstärker bejubelt wurden. Dennoch klingt es mehr als nur ordentlich, was 3 DOORS DOWN im Verbund mit LYNYRD SKYNYRD von sich gaben.

Die Gastauftritte sind zwar durchaus als Besonderheit zu betrachten und kamen entsprechend gut bei Publikum an, dennoch waren es erwartungsgemäß Southern-Rock-Klassiker wie 'Call Me The Breeze', 'Sweet Home Alabama' und 'Free Bird', die dafür sorgten, dass jeder einzelne Zuseher in der "Decades Rock Arena" steil ging. Mit diesem Triple-Pack beendete die Formation diesen denkwürdigen Auftritt schließlich auch und erntete am Ende des Sets verdientermaßen tosenden Applaus.

Kurzum, ein überaus gelungenes Live-Teil, dem hoffentlich noch so einiges folgen wird...