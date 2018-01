So fängt das Jahr gut an!

Wie kann man besser in ein frisches Jahr starten als mit frischem Melodic Metal aus Deutschland? Als im November das Debüt der Bochumer LYRA'S LEGACY bei mir ins Haus flatterte, war ich direkt vom schicken Cover angetan. Trotzdem landete "Prisoner" auch aufgrund der Januar-Veröffentlichung erstmal im Regal und nicht im CD-Spieler. Jetzt wieder hervorgekramt, offenbart sich eine wirklich gelungene Scheibe, die den nationalen Vergleich keineswegs scheuen muss.

Warum es zehn Jahre bis zum ersten Langspieler gebraucht hat, obwohl die Ruhrgebietler schon etliche kleinere und größere Clubs und Festivals bespielt haben, kann ich nicht erklären. Wohl aber, dass sich die lange Vorbereitung auf das Debüt gelohnt hat. LYRA'S LEGACY setzen musikalisch auf Melodic Metal härterer Gangart mit vielen Gitarren- und Keyboardsoli und starken Gesang. Dass die Songs mehrere Jahre bearbeitet wurden, beweist sich in den Arrangements und den vielen, kleinen Spielereien, die langes Hörvergnügen garantieren.

Man höre sich nur mal den Beginn des fantastischen Titeltracks an: abwechslungsreiche, knallharte Gitarren, dynamisches Rhythmusspiel, viele Brüche, Tempowechsel und eingewobene Melodiefäden, das ist es, was guten Melodic Metal ausmacht! Und dieses Konzept zieht sich durch das gesamte Album. Zugegeben, manche Songs benötigen etwas mehr Zeit, bis sie richtig zünden, doch auch in diesen Stücken finden sich jede Menge Widerhaken, die das Unterfangen erleichtern.

Da sich auch die Texte weder stumpf noch langweilig lesen, sondern ganz im Gegensatz zum musikalischen Anspruch passen (was ja nicht unbedingt die Regel ist) und das ganze Auftreten der Bochumer höchstsympathisch ist, kann ich "Prisoner" nur jedem Fan von Bands wie ANGRA, KAMELOT oder STRATOVARIUS ans Herz legen. Hoffentlich geht das Jahr so weiter, wie es begonnen hat.

Anspieltipps: Prisoner, Reign Of Greed, Misguided