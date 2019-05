Ausgezeichneter Prog Rock mit mehrstimmigem Gesang.

Der Opener 'All We Are' erinnert mich an die Zeit Ende der 90er/Anfang 2000er, als ich ziemlich tief im progrockigen Underground gebuddelt und ein paar heute weitestgehend vergessene Perlen entdeckt habe. Oder kennt heute noch jemand die Schweizer CLEPSYDRA, die kanadischen HAMADRYAD oder die bayrischen HIGH WHEEL? Oder das SYLVAN-Debüt "Encounters"?



Heute bin ich da nicht mehr so tief drin, und deswegen sagt mir auch SMALLTAPE nichts. Philip Nespital ist dort der große Songschreiber, doch bei MT. AMBER habe seine "Adjutanten" Alexandra Praet und Christopher Zitterbart wohl auch Mitspracherecht. Oder soll ich sagen Mitsingrecht? Denn es stellt sich schnell heraus, dass der warme, mehrstimmige Gesang die große Stärke in MT. AMBERs Musik ist. Das zentrale Stück ist das siebenteilige 'Another Moon', das nach schönem Zupfgitarren-Intro in herrliche, PORCUPINE TREE-inspirierte Artrock-Landschaften mündet, in der Folge aber auch - wie oben erwähnt - die schöne Zeit touchiert, bevor STEVEN WILSON den Stil scheinbar "rettete". Und beim Hören des im Kontext etwas komplexeren 'My Lovely Monster (Another Moon Pt. 4)' drängt es mich immer, einen Tip loszuwerden. Kauft Euch zusammen mit dieser Scheibe HIGH WHEELs "Back From The Void" (2001), ein Zauberwerk des deutschen Prog. Satzgesang über komplexen Breaks galore.



So richtig verknobelt wird MT. AMBER aber nie, es dominiert Wohlklang und Atmosphäre, dargeboten mit einer großen musikalischen Brillanz. Von mir aus hätte man dabei die ersten beiden und den letzten Song weglassen können, die zwar auch gut sind, aber 'Another Moon' stünde auch alleine hervorragend da und das Album wäre ein wenig kompakter und abgeschlossener. Progbands haben aber wohl notorisch einen Hang zu Längen, hehe. Zuschlagen, Leute!