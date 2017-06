The Third Decade

Ein Gentleman der alten Tage.

Tiefenentspannter Gothic Rock ohne Effekthascherei oder dramatisch-pathetische Überzeichnungen: M.W. WILD (Ex-THE CASCADES) lässt mit seinem dritten Solo-Album "The Third Decade" die glorreichen Zeiten des Genres wieder aufleben und salutiert mit seinen atmosphärisch-schwelenden Melodien Größen wie THE SISTERS OF MERCY oder 69 EYES.

Die virtuose Klavierbegleitung auf nahezu allen Tracks der Platte erzeugt einen beinahe würdevollen Eindruck; seine dunkle, kraftvolle Stimme dominiert die eher vornehm zurückhaltende Instrumentalisierung der insgesamt dreizehn Track so stark, dass die wenigen Soli und rein instrumentalen Parts fast schon verloren und farblos wirken. Besonders ersichtlich wird die Tragweite von M.W. WILDs Präsenz dabei schon auf dem Opener 'The Third Decade', der Gesang ist hier leider so leise abgemischt, dass das komplette Lied merkwürdig saft- und kraftlos wirkt.

Doch der Profi lernt aus Fehlern, und so präsentiert sich bereits der nachfolgende Song 'Red Carpet' mit weitaus mehr Schmiss und Druck. Den behält der Musiker auch für die weiteren Stücke bei: Ob dies nun die Herz-Schmerz-Ballade 'Spring Again' oder das temporeiche 'Fly With Angels' ist, bei dem auch das Schlagzeug endlich einmal als gestaltendes Instrument zum Tragen kommt.

M.W. WILD setzt sich auf "The Third Decade" dem Dark Pop/Rock Geschwader dieser Tage gekonnt zur Wehr und setzt ein eindrückliches Zeichen: Old School Is Cool!