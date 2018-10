Tighter Finnland-Hardcore - doch leider ein wenig eintönig!

Nach ihrem ersten Album haben sich die Jungs von MAAILMANLOPPU erst einmal in allen anverwandten Genres versucht. Auf diversen EPs, Splits und Singles wurde von Gothic bis Post-Punk alles ausprobiert, was den finnischen Hardcore-Rabauken in den Sinn gekommen ist. Den Fokus hat die Band indes nicht verloren und kehrt pünktlich zur Veröffentlichung der zweiten Full-Length wieder zum raubeinigen Ursprung zurück, der auch schon das selbstbetitelte Debüt kennzeichnete. "Tuhon Koodi" könnte dabei kaum typischer für einen skandinavischen Hardcore/Punk-Release sein: Die Grooves haben die klare, unverkennbare Signatur, das Gebell erinnert bisweilen an die Kollegen von ENDSTAND, die hohe Geschwindigkeit ist weiterhin nichts anderes als typisch, und die Art und Weise, wie auf "Tuhon Koodi" Melodien eingestreut werden, dürfte auch Fans des schwedischen Punks sofort begeistern - denn im Grunde ist das hier der Real Deal.

Dennoch gibt es letztendlich einige Einschränkungen, mit denen sich die Band quasi selbst belegt. So ist das Maß an Abwechslung auf dem zweiten MAAILMANLOPPU-Album doch relativ überschaubar, was unter anderem eben auch dem hohen Tempo geschuldet ist. Die Variation der Grooves könnte besser spürbar sein, und da auch beim Gesang keine großen Sprünge im Raum stehen, hat man irgendwann das Gefühl, die Band würde sich mehr oder weniger ständig wiederholen. Zu einem nicht unwesentlichen Teil können derlei Eindrücke mit der aggressiven, motivierten Performance wieder kompensiert werden. Und auch einzeln betrachtet gibt es an Tracks wie 'Yksin', 'Vältila' und 'Laumasielut' absolut nichts auszusetzen. Lediglich das langfristige Gefühl ist nicht ganz so optimal wie gewünscht, da MAAILMANLOPPU vergleichsweise einspurig vorgeht, und die daraus resultierenden Konsequenzen den Verschleiß von "Tuhon Koodi" begünstigen. Und dennoch: Fürs Erste rockt die Platte schon ziemlich cool!

Anspieltipps: Vältila, Tuhon Koodi