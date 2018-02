No Easy Way Out

Könnte auch LES PAUL KELLY heißen, diese Band....

Bevor man unsere musikalische Zuständigkeit in Frage stellt oder mich für komplett irre erklärt, sei angemerkt, dass es hier natürlich nicht um den US-amerikanischen Rapper, sondern um eine italienische Rock-Band mit Namen MACHINE GUN KELLY geht; namensrechtliche Streitigkeiten gab es bislang aber offenbar nicht. Wäre auch irgendwie unlogisch, schließlich rockt die Formation aus Savona bereits seit fast 20 Jahren die Region Ligurien und hätte dadurch vor Gericht wohl keine schlechten Karten. Allerdings ist in der bisherigen Karriere noch nicht wirklich viel weitergegangen. Über die Grenzen hat man es offenbar noch nicht großartig geschafft und von etwaigen Auffälligkeiten auf den ersten beiden Scheiben hätte man uns wohl in Kenntnis gesetzt. Für das dritte Album hat die Truppe nun ein einigermaßen erfahrenes Label zur Hilfe und allein daher sollte sich zumindest ein bisschen was bewegen.

Punkten kann "No Easy Way Out" von Beginn an, denn der Sound erweist sich als international kompatibel, wobei vor allem die "Paula" von Gitarrist Jan verdammt gut in Szene gesetzt werden konnte. Ein kluger Schachzug, zumal Jan auch den essentiellsten Beitrag für die Kompaktheit des Klangbildes beiträgt und er sich auch bei diversen Soli als Talent erweist. Der stilistisch recht breit aufgestellte Hard Rock der Italiener bedarf aber ohnehin einer fett klingenden Gitarre, denn egal ob sich MACHINE GUN KELLY, wie im eigentlichen Dosenöffner 'Broadcast King', 80er-L.A.inspiriert zeigt, in 'Eye Of The Storm' eine gepflegte Dosis Action Rock in bester skandinavischer Machart kredenzt, oder einen eher simpel wirkenden, unglaublich effizienten Heavy-Rock-Live-Abräumer wie 'Take What You Need' zum Besten gibt, die Klampfe scheint die dem Bandnamen gebührende Waffe zu sein!

Selbst in den nicht ganz so prickelnden Tracks, wie der eher mauen Semi-Ballade 'Aileen' ist es im Endeffekt Jan zu verdanken, dass MACHINE GUN KELLY Rock-Appeal versprüht und als durchaus relevante Rocker-Truppe im Gedächtnis bleibt. Rawk On!