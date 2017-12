Das ganze Gehirn weggelutscht!

Death 'n' Thrash aus Eigenproduktion? Ich hatte im Vorfeld schon Schlimmes vermutet. Doch dann drehte "Retribution" die erste Runde und ich war angenehm von MAD BRAIN überrascht. Handwerklich machen die Wuppertaler Jungs definitiv nichts falsch, der Sound ist für eine Eigenproduktion auch äußerst druckvoll und klar und dass sowohl die Ambitionen als auch der Spielspaß bei einer Kapelle des Undergrounds an erster Stelle stehen, dürfte auch klar sein.

Dass sich die Jungs schon 2003 gegründet haben und nach der 2010er EP "Failed Resist" mit "Retribution" erst ihre zweite Duftmarke setzen, lasse ich einfach mal im Raum stehen. Dafür gefällt mir das hier Vorgelegte einfach zu gut. Egal, ob 'Zombie Bukkake' schon ein richtig spritziger Opener ist (Wortwitz beabsichtigt!), die Bandhymne 'MadBrain' aufgrund des Ohrwurmcharakters auftrumpfen kann oder 'Aviator' und 'Cult Of Death' sämtliche Schädel spalten – die Platte, man könnte sie aufgrund der geringen Spielzeit von knapp 28 Minuten auch Mini-LP nennen, hat es durchaus in sich.

Natürlich darf man den Aspekt der geringen Spielzeit wie auch der Tatsache, dass wir es hier mit purem Underground zu tun haben, nicht außer Acht lassen. Ebenso wenig, dass der Death 'n' Thrash ungefähr so überlaufen ist wie ein Mallorca-Sommer von Deutschen. Doch MAD BRAIN trotzt all diesen Umständen und haut uns ein amtliches Scheibchen um die Ohren. Wir dürfen gespannt sein, was da noch so kommt.