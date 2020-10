We Are Ready To Testify

Garage Days

Bereits zwei Mal konnten die Italo-Rocker von MAD DOGS schon mit ihrer Hommage an die späten 1970er Jahre punkten. Nun steht mit "We Are Ready To Testify" das dritte Album in den Startlöchern und macht genau dort weiter, wo "Ass Shakin' Dirty Rollers" vor knapp dreieinhalb Jahren aufgehört hat. Es gibt also wieder guten, alten Retro-Rock mit sehr viel Garagenfeeling, noch mehr Staub, hier ein wenig Rotz, dort ein wenig Dreck und, wie sollte es anders sein, sehr viel Hingabe.

Natürlich hätte man die Platte lieber im Hochsommer und sich selbst dann mit einem kühlen Schirmchendrink, der Sonnenbrille auf der Nase und vor Schweiß nur so triefend auf dem heimischen Balkon gehört bzw. gesehen. Doch auch zu später Jahresstunde macht "We Are Ready To Testify" nicht die schlechteste Figur. Auch wenn an einigen Ecken und Enden der nötige Biss ein wenig abhandenkommt und die Platte ab der Hälfte etwas weniger Abwechslung zu bieten hat, gibt es doch viele Stellen, die gefallen und die Retro-Luftgitarre schwingen lassen.

Mit dem überaus offensiven 'Leave Your Mark On What You Do' inklusive Punk-Flair wird das Album recht laut eröffnet und dank des Titelstücks auch entsprechend weitergeführt. Songs wie 'Hard Fight' oder auch 'Not Waiting' offenbaren den Garagenursprung der Band, die mit 'What Do You Say' auch nachdenkliche und mit dem Rausschmeißer 'Postcard From Nowhere' sehr facettenreiche Töne anstimmen.

Die bekloppten Hunde aus Bella Italia decken also eine enorm breite Palette verschiedenster Rock-Töne und Farbkombinationen ab, und auch wenn an manchen Stellen die letzte Konsequenz ein wenig fehlt, liegt uns mit "We Are Ready To Testify" ein über weite Strecken doch gutes Rockalbum inklusive Nostalgiegefühle vor. Auf dass uns die Italiener ein wenig den Herbst einheizen!