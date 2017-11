Break The Rules / A Ticket Into Underworld

Damals, als Punk Rock noch Punk Rock war - oder so!

Die ersten Alben aus der recht üppigen Diskografie dieser Berliner Originale sind heutzutage gar nicht mehr so leicht zu bekommen. Schön daher, dass gleich zwei doppelte Pakete mit dem frühen MAD SIN-Material neu aufgelegt werden und den Fans auch wieder der ganz alte Stoff der alten Psychobilly-Raubeine zugänglich gemacht wird.

Auf "Break The Rules" wird man die Jungs allerdings aus heutiger Sicht kaum mehr wiedererkennen. Die Szene Anfang der 90er hatte nicht mehr alllzu viel Raum für Punk Rock made in Germany, so dass man sich den metallischen Strömungen anschloss und ein relativ rotziges Album einspielte, auf dem mit 'She's The One' (RAMONES) und 'All Hell Breaks Loose' (MISFITS) aber auch zwei Coverversionen mit Bezug zu den wahren Wurzeln platziert wurden. An sich ist der Sound recht dreckig und rau, und im Großen und Ganzen ist "Break The Rules" auch zweieinhalb Dekaden später als echte Punk-Platte zu entlarven, doch vergleicht man das damalige Material mit den letzten Ergüssen dieser Originale, wird man schon himmelweite Unterschiede entdecken - aber vielleicht macht genau dieser Umstand die Sache ja erst spannend.

Noch einen Schritt weiter ging die Band schließlich mit "A Ticket Into Underworld", auf dem tatsächlich einige Metal-taugliche Grooves verbraten wurden, was gerade Nummern wie 'Meattrain At Midnight', 'Hell-A-Vision Shock' und 'Prison Of Pain' durchaus zu spüren bekamen. Die Band experimentierte in alle Richtungen und entschied zum Zeitpunkt des Releases, dass zeitgemäßer grooviger Metal mindestens genauso wichtig sein soll wie die Psychobilly-Vergangenheit (und -Zukunft). Heute weiß man, dass dieses Experiment nicht noch einmal wiederholt wurde, doch angesichts des wirklich sstarken Songmaterials von "A Ticket Into Underworld" will man diese Phase auch nicht mehr missen - zumal auch heute och einige Beiträge Teil des Live-Sets sind.

MAD SIN ist zweiofellos ein Stück deutsche Punk-Rock-Geschichte und Alben wie "Break The Rules" und "A Ticket Into Underworld" haben einen deutlichen Anteil an der gewaltigen Entwicklung gehabt, die die Band nach dem Mauerfall vollzogen hat. Es ist daher auch wahrlich begrüßenswert, dass diese zwei Schmuckstücke endlich wieder in den Läden stehen. Und die Tatsache, dass beide Scheiben zum Preis von einer geliefert werden, sollte auch den letzten Zauderer überzeugen, einfach mal blind zuzugreifen und sich diese historischen Klassiker mit 'ner leckeren Dose Hansa einzuverleiben. Prost!

Anspieltipps: Fight Back, Sick World, Time Warp, Meattrain At Midnight, Psychotic Night