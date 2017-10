Keine großen Veränderungen, aber eine dezente Steigerung!

Auch für ihren zweiten Silberling hat MADAME MAYHEM einige illustre Gäste ins Studio einladen können, die auch nicht lange zögerten, der medial extrem stark gepushten Röhre ihre Unterstützung zuzusagen. Unter anderem standen diesmal SEVENDUST-Songschreiber Clint Lowery und Troy McLawhorn von EVANESCENCE zur Verfügung, um der guten Dame bei den Arbeiten zur zweiten Platte unter die Arme zu greifen. Genützt hat es insofern etwas, dass die Hitdichte von "Ready For Me" minimal größer ist als auf dem vergleichsweise austauschbaren Debüt, das man mit den 13 neuen Stücken in einigen Punkten übertreffen konnte.



Nichtsdestotrotz ist auch das Zweitwerk ein weitestgehend vorhersehbares Modern-Rock-Album geworden, das mit relativ abgegriffenen Melodien, Mainstream-orientierten Widerhaken und einer wenig spektakulären, aber immerhin annehmbaren Performance seitens der Sängerin um Aufmerksamkeit buhlt. Ein paar dickere Gitarren sorgen für genügend Punch im Alternative-Kosmos von MADAME MAYHEM, und die relativ gute Produktion ist sicherlich ein Plus, das man dieser Platte nicht verwehren darf. Unterm Strich ist aber auch "Ready For Me" ein Album für den kurzen Genuss zwischendurch, denn je häufiger man das Teil auflegt, desto deutlicher sind die Abnutzungserscheinungen und umso schneller ist man die nicht ganz so wilde Stimme auch satt. Doch so funktionieren Hypes nun mal: Dem ersten Wirbel folgt meistens die Ernüchterung. Bei "Ready For Me" ist sie nicht ganz so groß wie noch auf "Now You Know", doch irgendwann tritt sie einfach ein!



Anspieltipps: Before You Burn, Wake Up (Enemy)