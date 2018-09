Eine der größten Überraschungen 2018!

Am Soundcheck von Powermetal.de teilzunehmen heißt, sich jeden Monat durch gut zwei Dutzend Alben zu hören, das kann schon mal in Arbeit ausarten - wären da nicht Bands wie MADDER MORTEM, die einen komplett vom Hocker hauen. Dabei zelebrieren die Norweger bereits seit 1993 und nunmehr sieben Alben ihren ganz eigenen Progressive Metal.

Was für ein genialer Sound, was für eine Kreativität! Und vor allem: Was für eine tolle, glockenklare und kraftvolle Stimme! Diese gehört zu Agnete Kirkevaag und ist etwas ganz Besonderes, da sie nicht nur eine herausragende Stimmfarbe, sondern ebenso beachtliche Variationsbreite offenbart. Definitiv eine der stärksten Stimmen im Female-Fronted-Metal-Segment!

'Moonlight Over Silver White' ist schon früh im Albumkontext ein absolutes Highlight, das mit viel Groove, heftigem Riffing und melancholischen Melodien zum Mitsingen und Abmoshen einlädt. 'Until You Return' zeigt sich fast komplett gegensätzlich, nachdenklich und ernst, nur um mit 'My Will Be Done' einen absoluten Kracher vom Stapel zu lassen, der ordentlich Schub macht.

Die Macht der Dynamik hat MADDER MORTEM auf jeden verstanden, denn mit 'Far From Home' folgt nun eine traumhaft inszenierte Halbballade. Und dabei kann ich Balladen eigentlich nicht ausstehen.

Ich bin schon total aus dem Häuschen, doch der stärkste Track kommt erst noch, 'White Snow, Red Shadows' ist an Intensität nicht zu überbieten, wow! Mit 'Stumble On' und dem doomigen, verstörenden 'Waiting To Fall' überlässt "Marrow" dem Hörer zwei melancholischen Brocken zum Verdauen übrig. Das Album endet schließlich, wie es begann: mit zarten Akustikgitarren.

"Marrow" können Fans blind einpacken und wer auf absolut spannenden und individuellen Progressive Metal steht, kommt hier nicht vorbei. Ganz klar eine der größten Überraschungen 2018!