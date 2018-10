Klischees en masse - und dennoch passt's!

Der schmale Grat, auf dem sich die Musiker von MADHOUSE hier bewegen, hat schon manchen Act ins Wanken gebracht. Die Hamburger Classic-Metal-Truppe arbeitet zwar mit allerhand coolen Riffs und vielen Querverweisen zur NWOBHM, ist aber hin und wieder zu sehr in den Genre-üblichen Klischees gefangen, so dass nicht alle zehn Nummern des offiziellen Album-Debüts auf ein und demselben Niveau sind.



Glücklicherweise schlägt das Pendel auf "Metal Or Die" aber oftmals zugunsten der norddeutschen Neulinge aus, gerade wenn man auch mal ein paar Thrash-taugliche Tempoverschärfungen einbaut, mit Speed-Metal-Versatzstücken kokettiert oder zu den True-Metal-Referenzen typischen US-Metal-Sound addiert. Der Titelsong, 'Gates Of Hell' und 'Psycho God' demonstrieren durchaus, dass die Band im hiesigen Abschnitt der Power-Metal-Szene mithalten kann, zumal die 80er-Tendenzen sehr authentisch klingen und nicht einfach bloß gekünstelt on top gesetzt werden. Dennoch gibt es hier und dort auch Momente, in denen der oben angesprochene Balanceakt zur Sturzgefährdung führt; der anstrengende Chorus von 'Machinery' zum Beispiel passt überhaupt nicht zum ansonsten angenehm rauen Klangbild. Und auch das klischeetriefende 'One Way To Glory' wird maximal denjenigen gefallen, die auch heute noch mit voller Begeisterung neue MANOWAR-Platten hören und kaufen.



Abgesehen von diesen beiden Querschlägern ist "Metal Or Die" allerdings ein richtig anständiges Album geworden, das Traditionalisten eigentlich schon fast blind abstauben dürfen. MADHOUSE mag zwar nicht immer ganz auf der Höhe sein, doch mit ihren zehn neuen Kompossitionen schenken sie dem Kuttenträger manches Highlight ein, das auch nach dem fünften und sechsten Durchgang noch richtig Spaß macht - und das ist bekanntermaßen alles andere als selbstverständlich!



Anspieltipps: Metal Or Die, Psycho God