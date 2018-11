Best In Show (Re-Issue)

Best In Show (Re-Issue)

Feine Neuflage eines schwedischen Hard-Rock-Klassikers!

Hervorgegangen ist diese Formation aus dem schwedischen Hudiskvall 1983 aus einer kurzlebigen Truppe namens REGENT. Deren einzige Single 'Lay Down Your Arms' wurde ein Jahr darauf erneut aufgelegt, jedoch bereits unter dem Banner MADISON. Im selben Jahr folgte mit "Diamond Mistress" auch das Debütalbum der zum damaligen Zeitpunkt aus Dan Stomberg (Gitarre, Keyboard), Conny Sundquist (Bass), Peter Fredrickson (Drums), Anders Karlson (Gitarre) und Göran Edman (Gesang) bestehenden Formation. Aufgelegt wurde der Dreher über ein kleines Label namens Rixi Records, internationale Aufmerksamkeit konnte MADISON jedoch erst erlangen als die Scheibe als Lizenzpressung von Roadrunner/Roadracer Records in die Läden kam.

Der schon damals prägnante Gesang des später als "Mikro-Legionär" zu Berühmtheit gelangten Göran Edman war auch auf dem 1986 nachgereichten zweiten Studioalbum "Best In Show" prägend. Seine Stimme erwies sich schlicht als perfekt passend zum melodischen Hard Rock des Fünfers. Durch den durchaus mit dem jungen Joey Tempest vergleichbaren Vortrag hätte der Band wohl auch ein ähnlicher Erfolg vergönnt sein können wie EUROPE, allerdings fehlte MADISON eben jenes Quäntchen Glück und wohl auch jenes geniale Keyboard-Intro, das Tempest, Norum und Co. schlussendlich zu Welterfolg verhelfen sollte.

Zumindest in Japan konnte sich aber auch MADISON etablieren. Das durch Mikael Myllynen (der später als Mike Moon zum Live-Line-Up von KING DIAMOND zählte) anstelle von Dan Stomberg umbesetzte Quintett konnte sich 1987 mit "Best In Show" nicht nur als Live-Act einen Namen machen, der Zweitling gilt im Land der aufgehenden Sonne nach wie vor als überaus beliebt. Da der Dreher inzwischen ein gesuchtes Sammlerstück ist und in Europa bisher überhaupt noch nicht als CD aufgelegt wurde, hat sich Pride & Joy Music nun der Sache angenommen und kredenzt "Best In Show" in einer auf 1000 Exemplare limitierten Neuauflage. Dafür wurden die Original-Masterbänder in Zusammenarbeit mit der Band selbst neu abgemischt. Auch das Cover wurde nachbearbeitet, das Booklet zudem um diverse rare Fotos aufgewertet.

An der Klasse der Musik selbst hat sich aber selbstredend nichts geändert. Melodische Hard Rock-Hook-Monster wie 'Oh Rendez Vous' oder 'Hotel Party' haben den "Test Of Time" locker bestanden. Aber auch heftigere Nummern wie 'Mental Masturbation' wissen immer noch mitzureißen und selbst die Balladen wirken nach so langer Zeit nicht allzu kitschig. Für Trüffelsucher hat man obendrein noch zwei Bonus-Tracks auf den Re-Release gepackt, und zwar 'The Look In Your Eyes' und 'The Talk'. Die beiden Nummern stammen von einer 1987 über Victor in Japan aufgelgten EP mit dem Titel "The Talk" und dürften selbst für eingeschworene Fans allein Kaufanreiz genug darstellen, sich diese Neuauflage zuzulegen.