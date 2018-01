Schwedische Popsongs mit angenehmem Zuckerguss

Der schmale Grat zwischen Fahrstuhlmusik und starker Indpendent-Kost gilt für die Jungs von MÄRVEL seit jeher als Herausforderung, welcher sich die Schweden bis dato noch auf jedem der mittlerweile sieben Releases gestellt hat. Und deshalb weichen die Skandinavier auch auf ihrer aktuellsten Veröffentlichung nicht von der etablierten Rezeptur ab und lösen auch die Aufgabe auf "At The Sunshine Factory" weitestgehend souverän - auch wenn nicht alle zwölf Stücke den Verlockungen der Popindustrie ausweichen können.



Doch sieht man mal von Stücken wie 'Goodluck Sandy' und dem etwas sehr optimistischen 'Live & Learn' ab, bietet auch die neue MÄRVEL-Scheibe ein anständiges Entertainment-Programm mit fluffigen Grooves, feinen Melodien, coolen mehrstimmigen Gesängen und außergewöhnlichen Alternative-Gitarren, deren relaxte Ausstrahlung nach wie vor das Sinnbild des Bandsounds ist. Die Schweden nehmen gerne mal ein paar exotische Elemente auf, verkaufen sich verdächtig oft als neumodische Hippies und wollen so viel positive Energie wie möglich nach außen kehren - und dieses Ansinnen ist auch diesmal von Erfolg gekrönt.



"At The Sunshine Factory" ist ein durch und durch harmonisches Album, das man zwischenzeitlich sogar als moderne Interpretation der ABBA-Vorlagen werten darf, das aber mit einigen eigentümlichen Ideen den Eigensinn schärft, so dass man auch diesmal nicht von kommerziellem Sellout sprechen darf. Schlussendlich ist dieses Album aber dennoch so typisch schwedisch und so angenehm eingängig, dass auch Fans der alten Pop-Legende reinhören sollten. Denn die langfristigen Einflüsse stammen diesmal noch klarer von ihr!



Anspieltippss: The Secret Grand Prix, Monsters Grow In The Dark, Step Closer