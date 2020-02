Altbacken und trotzdem frisch.

Altbacken und trotzdem frisch, dieser Slogan trifft auf viele Bands beim schwedischen Label The Sign Records zu. Ob HYPNOS, HÄLLAS, SVARTANATT, HEAVY FEATHER oder die formidablen MAIDAVALE, all diese Bands machen mir Freude. Also dann mal ran an MÄRVEL.



Nun, es ist keine Überraschung, dass die Musik auf "Märvellous" mit einer starken THIN LIZZY-Schlagseite aufwartet, aber es schimmert auch ein wenig schwedischer Party Rock (z.B. HELLACOPTERS) und KISS durch. Der Opener 'Amazo-O' hat so gut wie keinen Text, aber es reicht manchmal tatsächlich aus, einfach nur "uuuuuh yeah, Amaze-O" zu singen, wenn denn die Instrumentierung schmissig ist. Auch die anderen drei Songs haben die spielerische Lässigkeit, die an THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA erinnert, verwurzelt ist man allerdings eher im schwedischen Retro-Sound als im plüschigen AOR der 80er.



Was man vielleicht noch wissen sollte: "Märvellous" ist das verschollene, aber jetzt neu aufgenommene Debüt-EP des Schwedentrios, was wohl die fast schon leicht naiv wirkende Unbedarftheit des Songmaterials erklärt. Aber mir gefällt's.