Für das Herz

Das ist Musik, die unter die Haut geht. Hierfür verantwortlich ist die gebürtige Israelin, die momentan noch in Berlin wohnt und sich den sinnlichen Gothic-Klängen teils rockiger, teils emotionaler Natur angenommen hat. Ihr erstes internationales Album "Under Your Bed" besticht also nicht durch Härte und technische Spielereien, sondern vor allem durch Gefühle und die Refrains, die sich binnen kürzester Zeit ihren Weg durch Mark und Bein bis mitten ins Herz bahnen. Und hierfür braucht es auch nicht viel: Eine wunderbare Stimme, schöne Klavierklänge hier, dort ein Geigenspiel und eben eine Stimmung, die zum Träumen einlädt.



Das rhythmische 'Reality TV', das progressiv angehauchte Titelstück oder auch das wirkungs- und stimmungsvolle 'Go Dark' bereiten mir eine wohlige Gänsehaut, doch bevor man vor lauter Gleichklang ein wenig die Übersicht verliert, nimmt mich 'Tododo' an die Hand und reist mit mir zurück ins Mittelalter, will 'Black Swan' (wie passend) mit mir tanzen und schubst mich 'Over My Shoulder' in den Orient. Die anderen Stücke bleiben leider nicht ganz so in Erinnerung, machen im Gesamtkonstrukt "Under Your Bed" aber dennoch eine elegante Figur und sorgen für ein enorm hohes Wohlfühlklima.



Hinzu kommt natürlich ihre Stimme. Diese ist angenehm tief und mysteriös-rauchig, verleiht den einzelnen Kompositionen zum einen noch mehr Dynamik, zum anderen aber viel mehr Tiefe und Emotion, als ob MORAN MAGAL einem aus tiefster Seele singt. An kalten Novembertagen, am besten sonntags vor dem Kamin bei einer heißen Tasse Tee und dick eingemummelt in der Decke, regt "Under Your Bed" zum Träumen und Kräftetanken an. Insbesondere das Zusammenspiel zwischen Morans einprägsamer Stimme und den gefühlvollen Klängen des Klaviers wirken beruhigend und mediativ. Wer also dem stressigen Alltag entfliehen, seine Gedanken kreisen lassen und etwas Abstand gewinnen will, dem sei "Under Your Bed" wärmstens ans Herz gelegt.