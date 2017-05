Ein überfälliges Lebenszeichen der niederländischen Modern-Thrasher.

Nach fünf ziemlich dürren jahren haben die Jungs von MAGNACULT die Zeichen wieder auf Sturm gesetzt. Die Truppe aus Amsterdam hatte sich nach zwei vielversprechenden Platten eine ganze Weile lang rar gemacht, aber nach kurzer Denkpause wieder die Motivation gefunden, die Band auf das nächste Level zu bringen. Und genau das geschieht auf "Infinitum".



Allerdings startet MAGNACULT zunächst noch sehr unschlüssig ins Abenteuer drittes Album. Ein ziemlich langes Intro kündigt an, dass man diesmal etwas verspielter unterwegs ist, und in den ersten beiden Tracks fehlt es noch an klarer Orientierung, da die Musiker nicht genau wissen, wohin sie den Wust aus Thrash-Gitarren, brachialen Todesblei-Anleihen und technischen Sperenzchen lenken soll. Es bedarf eines zwischengeschalteten Interludiums, "Infinitum" in die Spur zu bringen und dem Drang des Explosiven endgültig zu widerstehen. Denn ab dem mittleren Abschnitt ist das neue Werk der Amsterdamer ein echtes Brett. ARCH ENEMY lässt grüßen, wenn das Tempo angezogen wird, GOJIRA scheint die etwas verproggteren Parts beeinflusst zu haben, und wenn die Keule der rohen Gewalt geschwungen wird, hat man DEVILDRIVER im Kopf. Dass Letztgenannte die Holländer auf ihrer kommenden Tour mitnehmen, kommt also nicht von ungefähr und sollte den entsprechenden Push geben, wieder konstanter zu arbeiten.



Mit "Infinitium" hat die Band jedenfalls ein relativ heißes Eisen am Start, das zwar einige Startschwierigkeiten hat, sich nach einigen Durchgängen aber zunehmend zu jenem Modern-Thrash-Orkan entwickelt, für den MAGNACULT schon seit zehn Jahren steht. Jetzt noch ein wenig Feinarbeit, und schon kann man auch dauerhaft im Konzert der oben genannten Größen mitspielen!



Anspieltipps: Holy-um, Infinitum