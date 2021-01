Die rockige Seite der Band in raren Aufnahmen.

Die britischen Rocker MAGNUM muss man sicher nicht mehr vorstellen. Wer die Band nicht kennt, der... nun, liest auch hier offensichtlich nicht regelmäßig, und dafür gibt es natürlich keine Entschuldigung. Trotzdem: Wer mit dem Werk der Band nicht vertraut ist, kann jetzt losrennen und "On A Storyteller's Night" und "The Serpent Rings" kaufen. Oder auch "Dance Of The Black Tattoo".

Normalerweise sind Compilation-Scheiben und Best-Of-Zusammenstellungen so eine Sache. Die Eignung erstreckt sich zumeist entweder auf Einsteiger, für die sie dann irgendwann obsolet ist, oder für den Nachmittagskaffee mit Oma (gibt es eine Best-Of-NAPALM DEATH? Wenn ja, die ist dann aber doch nichts für Oma). Nicht jedoch der vorliegende Rundling, denn Bandkopf Tony Clarkin hat zwar durchaus einen qualitativ hochwerten Schnitt durch die neuere Bandgeschichte versammelt, sondern vereint auf dieser Scheibe verschiedene Aufnahmen, die man nur dann sein Eigen nennt, wenn man diverse limitierte Ausgaben einiger MAGNUM-Alben im Schränkchen stehen hat. Es ist daher eine Raritätensammlung und keine echte Best-Of-Platte und ein paar der Stücke sind sogar Erstveröffentlichungen auf CD.

Den größten Teil machen Live-Aufnahmen aus, derer es sieben Stück zu hören gibt. Die meisten zeichnen sich durch einen raueren Sound aus, der die rockige Seite der Band gut zum Ausdruck bringt. Bis auf das alte 'On A Storyteller's Night' finden sich nur neuere Stücke und beweisen, dass MAGNUM zwar älter geworden sind, aber sich die neuen Lieder nicht verstecken müssen. Diese Live-Aufnahmen befanden sich zuvor nur als Bonustracks auf den limitierten Versionen von "Escape From The Shadow Garden" und "Lost On The Road To Eternity".

Zusätzlich findet man vier Radio-Edits, darunter der Schmachtfetzen 'Christmas Day' sowie drei aktuelle Stücke der letzten beiden Studioalben, 'Show Me Your Hands' von "Lost On The Road To Eternity" und 'Not Forgiven' und 'Madman Or Messiah' von "The Serpent Ring". Abgerundet wird das Ganze durch zwei Studio-Bonustracks, nämlich 'Phantom Of Paradise Circus' und 'No God Or Saviour', die ursprünglich auf der limitierten Ausgabe von "Sacred Blood Divine Lies" zu finden waren. Mit dem dreißig Jahre alten 'Born To Be King' ist auch ein älteres Stück dabei, wobei ich den Unterschied zur Albumversion erst in Ruhe heraushören muss.

Damit ist diese Zusammenstellung auch etwas für diejenigen, die mit MAGNUM bereits vertraut sind. Alles super also? Nun ja, ganz ohne etwas Kritik komme ich nicht aus. Da ist zum einen der Fakt, dass eben nur zwei der drei Bonustracks von "Sacred Blood Divine Lies" enthalten sind. Das ist sicher der Länge geschuldet, aber ein wenig unbefriedigend ist das dann doch. Ich denke, der dritte Bonustrack wäre wichtiger gewesen als die alternative Version des alten 'Born To Be King'. Ich würde wetten, in den Archiven schlummert noch genug Material, um in drei Jahren eine weitere Compilation folgen zu lassen, auf der man dann diese Aufnahme mit dreizehn anderen hätte platzieren können.

Der zweite Makel ist die Aufmachung der CD, die zwar zweckmäßig ist und insgesamt gut aussieht, aber ohne Booklet daher kommt. Ich tausche jederzeit ein Digipak gegen eine Jewel-Case-Ausgabe mit informativem Booklet. Hier ein paar Fotos, Linernotes – im Pressetext zu einem der Lieder gibt es einen kurzen O-Ton von Clarkin, der eigentlich zu schade ist, um ihn nicht mit den Fans zu teilen – und vielleicht eine Diskographie als Zusatzinformationen hinzuzufügen, hätte das Package sicher aufgewertet.

Da sich auf diesem Album keine neuen Lieder befinden, gibt es keine Wertung, aber die CD ist toll geworden und ist empfehlenswert für Fans und Neueinsteiger ins MAGNUM-Universum. Nur wer die Bonusdiscs bereits hat, wird eventuell mit den Radio-Edits nicht allzu viel Neues bekommen.