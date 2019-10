Immer noch Elster, oder schon wieder Krähe?

Wie bereits anlässlich der Veröffentlichung ihres Studiodebüts "High Water I" angekündigt, liefert die von den ehemaligen THE BLACK CROWES-Kollegen Rich Robinson, Marc Ford und Sven Pipien aus der Taufe gehobene Formation THE MAGPIE SALUTE nur knapp ein Jahr später tatsächlich den zweiten Teil. Allerdings handelt es sich bei "II" mitnichten um die Verwertung von Überbleibsel der Studio-Sessions, selbst wenn der Großteil des Materials sehr wohl schon im letzten Sommer fertiggestellt war.

Rich und seine Kollegenschaft führten sich die angesammelten Songfragmente jedoch mehrfach intensiv zu Gemüte und fanden immer wieder Details, die ihres Erachtens nach einer Überarbeitung bedurften. Dadurch ist "II2 zwar immer noch als logischer Nachfolger zu betrachten, allerdings klingt die Chose nunmehr etwas kompakter und vermittelt auch mehr Tiefgang. Unverändert geblieben ist das Klangbild. Wenig verwunderlich, verweilte man für einen Großteil der Aufnahmen doch abermals in den "Dark Horse Studios" in Nashville, wo bereits "High Water I" aufgenommen wurde.

Bei "II" war das jedoch nicht ausschließlich der Fall, denn im Anschluss an die Europa-Tour im letzten Jahr verblieb man einige Zeit im UK um in den renommierten "Rockfield Studios" diverse, eben erst ausgebrütete Songideen zu bearbeiten. Dabei sind im Prinzip die Tracks 'Gimme Something', 'Leave It All Behind' und 'Life Is A Landslide' entstanden, die sich perfekt ins Gesamtbild einfügen.

Auffällig ist speziell 'Leave It All Behind', macht die Nummer doch den Eindruck man würde tatsächlich erneut die Ex-Band der erwähnten drei Herren hören. Das scheint kein Zufall zu sein, denn im weiteren Verlauf der Spielzeit (nachzuhören unter anderem im lässig bluesigen 'Doesn’t Really Matter' sowie dem nach urwüchsigem Americana tönenden 'In Here') kommen mehrfach Erinnerungen an die "Krähen" auf.

Das mag zwar auf Grund der Band-Konstellation nicht zwingend überraschen, dermaßen intensiv war dieses Gefühl bei "High Water I" aber definitiv noch nicht. Das wiederum ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass es sich auch bei "High Water II" um ein überaus gelungenes Rock-Album handelt. Keine Frage, kein Zweifel.

Ob es Zufall ist, dass just in der Woche vor der Veröffentlichung dieser Scheibe erste Gerüchte zum Thema "BLACK CROWES Reunion-Tournee 2020" im Netz aufgetaucht sind, darf allerdings jeder gerne für sich selbst beantworten.....