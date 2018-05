Eher überflüssiges Flitzefinger-Werk

Hin und wieder bereiten mir Solo-Alben von Gniedelfritzen Freude. Doch diese Debüt-EP des Italieners GIANLUCA MAGRI gehört eher zur Kategorie langweilig.



Die fünf Tracks sind eher alte Schule und so gniedelt Gianluca seine Licks über mehr oder weniger biedere Riff- und Akkordfolgen. Da mögen die Einflüsse noch so große Namen haben (Gary Moore, Joe Satriani,...), kompositorisch würde ich die Lieder bestenfalls als "bemüht" bezeichnen. Dazu klingt das Ganze auch noch etwas steril und ich muss erstmal nachschauen, ob da nicht ein Drumcomputer im Spiel ist. Doch nein, der Schlagzeuger ist wohl ein Mensch. Am Schluss wird dann noch ein wenig akustisch geklimpert, aber auch dies ist bei Malmsteen deutlich interessanter. Sorry, Gianluca, hier muss man doch noch viel an einem eigenen Profil arbeiten.