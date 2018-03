Schwedens heißeste Band?

Wow, da ist mir mit MAIDAVALE aber ein dicker Fisch ins Netz gegangen, denn die Musik der vier schwedischen Damen trifft meinen Geschmack voll ins Herz. Psychedelic Rock der End-60er und 70er strömt ja seit Jahren nach vorne und in verschiedenste Spielarten ein, aber nur wenige Bands vermögen diesem Musiktyp einen frischen und modernen Charakter zu verleihen. MAIDAVALE schickt sich mit "Madness Is Too Pure" an, genau dies zu tun.



Lasst euch zunächst mal vom potentiellen Interessenkiller "experimentell" nicht abschrecken. MAIDAVALES Musik ist zu jeder Zeit schlüssig, groovy und tanzbar. Allein die simplen wie kreativen Basslines und Rhythmen sind hörenswert. Das macht regelrecht Laune auf ein Live-Konzert im engen, verschwitzen Club in Mitten zappelnder Menschenkörper. "Experimentell" ist dann allenfalls die Art, wie MAIDAVALE die typischen kratzig-wabernden Gitarren und durchaus poppig anmutende Melodien mit diesem Groove verquickt. Ich finde dies höchst spannend, heiß und auch irgendwie sexy.



'Oh, Hysteria' ist hier die perfekte Einstiegsdroge und Paradebeispiel für das, was ich oben versucht habe zu beschreiben. Der hypnotische, schweißtreibende Rhythmus lockt den Hörer an, die verspulten Waber-Gitarren saugen ihn ein und der schaurig-schöne Gesang berauscht die Seele vollends. Doch obwohl das Prinzip immer dasselbe ist, ist "Madness Is Too Pure" kein Ein-Stil-Album. Jeder Song hat seinen eigenen Charakter, jeder Song hat etwas, das sofort hängen bleibt und nachhaltig süchtig macht. 'Gold Mind' rockt geradeaus nach vorne und erinnert nicht nur im Titel ein wenig and die Niederländer GOLD. 'Walk The Silence' ist Musik zum ganz laut hören und wer Bock hat, darf ruhig ausrasten, die Ohrwurm-Melodie raubt gerne auch mal den Schlaf. Wer sich gerne gemütlich ins Sofa lümmelt und dennoch im endlosen Raum verlieren will, wird bei 'Dark Clouds' sicher glücklich werden. Glücklich bin ich aber über die volle Spielzeit von "Madness Is Too Pure".



MAIDAVALE schafft nämlich genau das Kunststück, Rock-Musik so zu komponieren, dass in jedem Lied etwas Interessantes und Neuartiges bietet, ohne nur eine Sekunde mit ihrer Essenz zu brechen. Hiervor ziehe ich meinen Hut.