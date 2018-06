Ein episches Meisterwerk.

MAIDEN UNITED versteht es wie keine andere Tribute Band auf der Welt, den Songs von IRON MAIDEN neues Leben einzuhauchen mit einzigartigen Interpretationen in akustischem Gewand. Davon zeugen die drei Alben "Mind The Acoustic Pieces", "Across The Seventh Sea" und "Remembrance". Jetzt hat man sich einem ganz besonderen Stück angenommen. 'Empire of the Clouds' zählt zu mit zu den besten Nummern die von den Eisernen Jungfrauen in den letzten Jahren aufgenommen wurden. Und so ist dieser von Bruce Dickinson komponierte und über 18minütige lange Epos ein Highlight auf dem letzten Studioalbum "The Book Of Souls". Erzählt wird die Geschichte des Britischen Lufschiffes R101, welches auf seinem Jungfernflug am 5. Oktober 1930 in Frankreich abstürzte.

MAIDEN UNITED hat aus diesem sowieso schon epischen Track ein über 20minütiges und vierteiliges Meisterwerk gemacht. Nicht dass ich daran gezweifelt habe, aber wenn es so etwas wie eine Blaupause geben sollte, wie man etwas verbessern kann, was man eigentlich nicht mehr verbessern kann, dann ist es diese akustische Version von 'Empire of the Clouds'. Mit viel Liebe zum Detail haben sich hier alle Beteiligten selbst übertroffen. Vor allem Wudstik (AYREON) überzeugt mit einer herausragenden Gesangsleistung. Besonders schön finde ich auch das Einbauen eines Erzählers, der einem die Story etwas näher bringt. Dafür konnte Edward Reekers gewonnen werden, bekannt als Sänger der Artrock-Band KAYAK. Und am Cello ist Perttu Kivilaakso von APOCALYPTICA zu hören.

Eine zweite CD hat die Liveaufführung von 'Empire Of The Clouds' während der Show am 27. Januar 2018 im Königlichen Theater von Amsterdam, Carre zum Inhalt. Die Publikumsreaktionen darauf gaben wohl auch den Ausschlag dafür, sich ins Studio zu begeben. Wer sich diese Version anhört, kann dieses Entscheidung voll und ganz nachvollziehen. Und wer sich selbst live davon ein überzeugen möchte, sollte die Releaseshow am 15. September in Gießen keinesfalls verpassen. Dort wird 'Empire Of The Clouds' zum allerersten mal von MAIDEN UNITED in voller Länge in Deutschland aufgeführt werden. Als Bonus enthält der zweite Silberling dann noch eine wundervolle Version von 'Killers', ebenfalls mit Wudstik am Gesang.

Diese EP ist ein absoluter Meilenstein im Bereich Akustik Rock und hat auch nichts anderes als die Höchstnote verdient.