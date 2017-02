Wen juckt der Mainstream bei einem solch tollen Album?

Hochgelobt wurde MAINFELT bereits nach der Debüt-EP "Midsommer" aus dem vergangenen Jahr. Nach erfolgreicher Tour im Vorprogramm von FIDDLER'S GREEN haben sich die Südtiroler nun wieder im Studio eingefunden, um ihre erste Full-Length einzuspielen - und dies gestaltet sich noch wesentlich nachdenklicher als das Material des Vorgängers.



Die vier Musiker haben ihren Folk-Wurzeln ein ganzes Stückweit abgeschworen und sich dem Sonmer/Songwriter-Segment geöffnet, gleichzeitig aber auch einen zusätzlichen Schuss Independent Rock in die Songs eingeflochten. Das Resultat besteht aus zwölf teils melancholischen, teils auch sehr lebendigen Balladen, die entgegen aller Befürchtungen allesamt sehr beschwingt daherkommen und sich trotz deutlichem Mainstream-Touch nicht als Hausfrauen-Radio-Gewäsch etablieren. Die Melodien sind vorzüglich, der oftmals mehrstimmige Gesang ist gar grandios, und mit Abschluss der letzten Note hat MAINFELT derart viele Hymnen und potenzielle Singles abgeliefert, dass die größte Sorge der Newcomer wohl darin bestehen sollte, die Live-Setlist passend zu füllen.



"Backwards Around The Sun" punktet aber auch mit seinen angenehmen Country-Elementen, den vielen akustischen Klängen und der Masse an besinnlichen Lagerfeuermomenten, die gerade wegen der eindringlichen Stimme von Patrick Strobl langfristig nachwirken. Dass MUMFORD & SONS hier und dort als Referenz genannt werden muss, stört dabei nicht; denn MAINFELT ist in Sachen Authentizität absolut gleichwertig und schreibt Songs auf mindestens ebenbürtigem Niveau. Ergo: Dem Erfolge sollte nichts im Wege stehen und ist den einfach sympathissch wirkenden Südtirolern auch von Herzen zu gönnen!



Anspieltipps: Ease Down On The Road, Life Can Be, Wanderlust, Home