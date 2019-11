Wunderbare Zeitreise in die Hochphase des melodischen Punkrocks!

Multikulturalismus wird bei den Punkern MAKEWAR groß geschrieben, immerhin stammen die drei Mitglieder aus Venezuela, Kolumbien und dem sonnigen Florida in den USA. Doch trotz der unterschiedlichen geografischen Hintergründe, vereint das Trio, das sich inzwischen im Schmelztiegel von New York niedergelassen hat, ihre verschiedenen Interpretationen vom melodischem Punkrock zu einem mehr als überzeugenden Gesamtbild. Kein Wunder also, dass der Erstling "Developing A Theory Of Integrity" im Jahr 2016 für viel Begeisterung sorgen konnte und den Jungs Slots im Vorprogramm einer Legende wie LAGWAGON einbrachte. Trotzdem sollte der Aufnahmeprozess zum Nachfolger "Get It Together" eine echte Zerreißprobe werden, die schließlich sogar zum Ausstieg von Schlagzeuger Greg führen sollte, der inzwischen von Matty Stolp ersetzt wird.



Doch die Wartezeit und sämtliche Schwierigkeiten während der Entstehungsphase haben sich gelohnt, denn die elf frischen Kompositionen präsentieren erneut Melodic Punk in Bestform. Egal, ob dabei das Gaspedal bis zum Anschlag durchgetreten wird ('No Excuses'), oder eher entspannt dahin gerockt wird ('American Futbol', 'My Bones') - die Tracks auf "Get It Together" gehen sofort ins Ohr und setzen sich dort mit ihren Melodie-Widerhaken auf lange Zeit fest. Selbst melancholische Töne beherrscht das im Big Apple beheimatet Trio, was das wunderbare 'Oh, Brother' eindrucksvoll demonstriert. Einzig das mit spanischem Text versehene 'Immunda Realidad' will sich nicht so recht ins Gesamtbild einfügen und kommt im Gegensatz zum übrigen Songmaterial ungewohnt sperrig und planlos daher. Glücklicherweise bleibt dies jedoch der einzige Ausfall der gesamten Scheibe, denn zum Ende hin legt das Trio mit 'Hands On The Tyrant' und dem Titeltrack 'Get It Together' nochmal zwei Volltreffer vor, die schon fast etwas in Richtung Post-Hardcore schielen und einen gewissen Einfluss von RISE AGAINST durchschimmern lassen.



Alles in allem kann das Fazit damit nur lauten, dass Fans von melodischem Punkrock bei "Get It Together" bedenkenlos zuschlagen können. Es ist schon länger her, dass ein Release bei mir so viele wohlige Erinnerungen an die frühen 2000er und damit die Hochphase des melodischen Punkrocks wach gerufen hat. Aber eigentlich konnte man auch nicht viel Anderes erwarten, denn wenn eines sicher ist, dann dass Fat Wreck Records in Sachen Drei-Akkord-Attacken ein untrügliches Ohr für Klasse hat. Eine Beobachtung, die auch MAKEWAR wieder eindrucksvoll bestätigt.